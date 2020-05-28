Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару

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Маленькие щенки часто боятся ветеринаров так, как мы в детстве боимся зубных врачей. Новое место, резкие запахи лекарств и других животных, незнакомые люди и болевые ощущения могут так напугать пса, что он всю жизнь будет бояться посещения клиники, а любой плановый прием будет превращаться в квест для хозяина. Чтобы этого не произошло, Российская кинологическая федерация подготовила для вас рекомендации по первому посещению клиники с собакой.

Какую клинику выбрать

Проверенную и желательно рядом с домом. Очень важно, чтобы там был ветеринар, который хорошо знает вашу породу и умеет с ней работать (особенно это очень важно для всех короткомордых пород). Желательно, чтобы клиника была круглосуточной или с возможностью вызова врача в любое время в экстренной ситуации.

«Подготовьтесь к визиту в ветеринарную клинику заранее: составьте список вопросов к врачу, возьмите все необходимые документы. Если поездка внеплановая и вызвана недомоганием питомца, то самое главное с ней не затягивать. Если на приёме у вас возникнут вопросы к процедурам или по назначенному лечению, то не бойтесь их задавать врачу. И главное не нервничайте и ведите себя спокойно, в противном случае щенок будет чувствовать ваше напряжение», — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Какие документы взять с собой

Обязательно возьмите с собой ветеринарный паспорт с отметками о уже имеющихся у щенка прививках. Без этого документа и прививки от бешенства вас могут не принять. При этом обижаться на врачей не нужно, это рабочий протокол, который обеспечивает безопасность врача, вас, вашего пса других пациентов. Даже в экстренной ситуации вам окажут необходимую помощь для сохранения жизни животного, но к дальнейшим этапам лечения и обследований не допустят, пока не будет прививки.

Если вы взяли щенка у заводчика или в приюте, то ветеринарный паспорт у него должен быть обязательно. Его наличие и первичные прививки обеспечивают заводчики и организации по пристройству. Это гарант того, что вы берете безопасное для окружающих животное. Если взяли собаку с рук или спасли с улицы, то на первом приеме в клинике вам сделают прививки, расскажут об их графике и оформят ветеринарный паспорт, который нужно вести на протяжении всей жизни питомца.

В случае, если пса уже лечили, возьмите с собой выписки из ветклиники (их дают после осмотра) или медицинскую карту (некоторые клиники выдают их). При покупке щенка заводчики тоже обязаны их передать.

Обеспечьте безопасность питомца и персонала

Проверьте и подготовьте амуницию собаки – ошейник или шлейку, поводок и намордник. Убедитесь, что они надежно фиксируются на животном и оно из них не вывернется даже при активном сопротивлении. Проверьте все крепления и карабины, чтобы они были прочным и надежными. Случаются разные ситуации, от страха или боли собака может укусить врача, вырваться, а ловить её придется по всей клинике или уже на улице в самом худшем случае. И помните главное — ответственность за здоровье и безопасность своего питомца, а также за безопасность и комфорт окружающих всегда несёт владелец.

Подумайте о дороге

Подумайте, как вы будете перевозить собаку в клинику. На руках после процедур и пережитого стресса ей может быть некомфортно, поэтому лучше всего использовать переноску (для мелких и средних пород в любом возрасте и для щенков крупных пород). Если щенок еще не привык к переноске, то за несколько дней до визита к врачу оставьте переноску в комнате рядом с его местом, а внутрь положите маленькое лакомство. Так у собаки сформируются положительные ассоциации с этим устройством и проблем с транспортировкой не возникнет.

Перед перевозкой крупных пород подготовьте машину заранее. Накройте сидение защитным чехлом и возьмите с собой любимую игрушку пса.

Не кормите животное перед дорогой минимум 5-6 часов. Иначе от стресса или укачивания у него начнутся проблемы с желудком. Кроме того, многие прививки или уколы делают только на голодный желудок.

По приезду в клинику не давайте щенку общаться с другими животными, чтобы избежать конфликта между ними или риска передачи различных заболеваний.

Познакомьте собаку с врачом и расскажите о ней всё

Ветеринарные врачи уже знают, как общаться с животными, но для формирования хороших ассоциаций важно и ваше участие. Покажите псу, что вы сами уверены и не боитесь, вместе с врачом погладьте щенка, дождитесь от него положительной реакции и проявления интереса к доктору. Только после этого можно начинать осмотр в игровой форме.

Пока врач взаимодействует с животным, ответьте на все его вопросы. Расскажите о режиме щенка, его питании, привычках, недомогании, если оно есть. Если у вас есть видео со странным поведением животного или реакцией на пищу, приступом, покажите его. Так врач сможет наиболее точно установить картину заболевания и назначить адекватное лечение. Также заранее подготовьте вопросы, которые вы хотите задать ветеринару. После приема похвалите собаку и дайте любимое лакомство. Помните, поведение собаки, особенно щенка, во многом зависит от реакции хозяина на окружающий мир.