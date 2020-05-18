Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

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Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и их родителей они, пожалуй, даже важнее. Шутка ли – судьба выпускников решается. Жить в таком напряжении непросто, тем более, неизвестно, когда всё окончательно определится.

Рособрнадзор заявил, что окончательное решение по датам проведения Единого госэкзамена в этом году еще не принято, подготовлено несколько вариантов расписания, предусматривающих проведение ЕГЭ в разные сроки с июня по август.

В ожидании ЕГЭ

Как же быть? Что поможет справиться с этой непростой ситуацией? Соблюдение распорядка дня, дыхательная гимнастика и отдых от новостей – так считают школьные психологи.

– Отдельно хотелось бы сказать о будущих выпускниках школ, перенос ЕГЭ и отмена ГИА для них тоже очень тревожное событие. Как не растерять накопленные знания до экзамена, замотивировать себя и не поддаться стрессу?… Научитесь приёмам волевой мобилизации и методам релаксации — аутотренинг, дыхательная гимнастика, они помогут не только на время экзамена, но и в обычной жизни», – рассказала РИА Новости педагог-психолог Наталья Науменко.

Чего точно не нужно делать – так это постоянно отслеживать сообщения в СМИ. Для этого достаточно 20 минут один раз в день. И лучше, если это будет сайт Минпросвещения РФ, а не поток не всегда достоверных и всегда эмоционально окрашенных постов и мнений в соцсетях.

Родителям также не стоит обсуждать при детях подробности заболевания и лечения знакомых и незнакомых людей, а также экономическую и политическую ситуацию в стране. Поберегите детей хотя бы от этой информации.

В освободившееся время лучше почитать художественную литературу, посмотреть научно-популярные фильмы и передачи, и конечно, повторить экзаменационные материалы.

Для повторения психологи советуют выработать удобную для вас схему. Например, 30 минут русский язык, отдых, 30 минут математика, отдых и так далее.

На каникулы после изоляции

Трудно сегодня приходится не только выпускникам. Все школьники оказались в непростой и непривычной ситуации. Так, школьный психолог Надежда Иванова призывает родителей учеников помочь им переключиться с режима дистанционного образования на летний отдых, потому что каникулы пройдут в непривычном для детей формате. В Рязанской области, например, пока ещё не разрешается гулять в парках и на набережной, ходить в кино и развлекательные центры. Как же проводить каникулы в такой ситуации?

Психологи советуют родителям вместе с детьми придумать занятия на каждую неделю. Это может быть чтение книг, рукоделие, сбор пазлов, дрессировка питомцев. Не забудьте про занятия спортом и помощь по дому.

Свои ежедневные успехи эксперты советуют записывать в отдельный блокнот: «выучил 10 новых слов на английском», «посмотрел долгожданный фильм» или «приготовил с мамой вкусное блюдо». Считается, что все записанные приятные моменты, открытия и достижения в дальнейшем помогут оценить продуктивность школьных каникул и порадоваться успехам.

Важно помнить, что сегодня в непростой ситуации оказались абсолютно все — дети, родители, педагоги. Но то, насколько напряженным для вашего ребёнка окажется этот период и выход из него, во многом зависит от вас.

Главный совет на все времена – составить режим, соблюдать его и не забывать про полноценный сон.

Здоровье и спокойствие ваших детей — в ваших руках!