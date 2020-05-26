Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

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В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и ОГЭ, а новости от Минпросвещения РФ ждут отчаяннее, чем хорошей погоды в отпуске.

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» постарался успокоить учеников и их родителей, ответить на все вопросы, касающиеся образования и даже подсказал, как избежать самых распространённых ошибок при сдаче экзамена.

В 2020 году одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, могут не сдавать ЕГЭ. Но по данным соцопросов, поступить в вузы в этом году планируют 97 процентов выпускников. А значит, советы министра просвещения им будут очень полезны.

Не знаешь – не пиши!

На экзамене по русскому языку минимальная проходная планка в вузы, установленная Рособрнадзором, 36 баллов. На самом же деле для поступления на бюджетное место в вузе нужно набрать не менее 60 баллов. Чтобы приблизиться к этой цифре, постарайтесь избежать самых распространённых ошибок. По словам Кравцова, большинство ошибок выпускники совершают в правилах, которые проходили в 6-7 классах. Перед экзаменом особое внимание уделите написанию -Н- и -НН- и НЕ с разными частями речи, личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.

По мнению педагогов, причина ошибок в том, что школьники путаются в определении частей слова. Не все чётко понимают, где приставка, где суфикс, где окончание. Отсюда и ошибки, в таких словах, как «БеЗголосый», «череСчур», «сутулЯщийся», «светИтся», «колЕтся».

Правил в русском языке много, вариантов ошибок — ещё больше. Но несколько универсальных советов для сдачи ЕГЭ по русскому языку всё-таки выделить можно:

– больше подчеркивать, помечать, маркировать данные в бланке заданий;

– переносить ответы в бланк сразу после выполнения того или иного задания;

– сочинение обязательно написать сначала на черновик;

– не писать больше 250-300 слов в сочинении (больше объём – больше ошибок);

–не употреблять слова и обороты, в которых не уверены (запомните правило «Не знаю — не пишу!»)

Не считай в уме!

Профильная математика сегодня нужна и будущему биоинформатику, и психологу, и инженеру, и социологу… Минимальный балл Рособрнадзора – 27. На ЕГЭ даётся почти 4 часа, поэтому эксперты советуют сначала всё начертить, записать и решить на черновике.

Слабое звено в профильной математике, по результатам прошлых лет, – «экономические» задачи. Эксперты уверяют, что никакие специальные знаний экономики для их решения не понадобится. Сосредоточьтесь на условии, в нём есть вся необходимая информация, нужно только сосредоточиться и не упустить ни одной детали. Именно условие поможет составить математическую модель и решить получившееся уравнение/систему неравенств.

Руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко советуют обратить внимание на задачи по геометрии, по теории вероятностей и задачи с реальными статистическими данными. Решением таких задач он рекомендует заниматься ежедневно.

Ещё один совет, казалось бы, банальный – читайте условия задачи! Без этой рекомендации можно было бы обойтись, если бы 40% ошибок на экзаменах не совершались именно потому, что ученик неправильно понял условие. Каждый год десятки тысяч ребят решают, казалось бы, «правильно», но вовсе не ту задачу, которая дана. И получают за нее в итоге законный ноль…

Не считайте в уме! Особенно дроби, проценты и с отрицательные числа. Обиднее всего получить ноль баллов из-за простейшей ошибки в сложной задаче.

Не решайте демоверсии! Педагоги называют такой вариант подготовки самым неэффективным. Повторение должно быть тематическим. Сосредоточьтесь на тех задачах, которые не получаются.

Рассчитывайте свои силы. Помните: хороший результат ЕГЭ – это не 100 баллов, а столько, сколько нужно для поступления в вуз или чуть-чуть выше. Узнайте, с какими баллами в интересующие вас вузы поступали в прошлом году. Оцените свою успеваемость по другим предметам и составьте «вилку»: вот сюда я смогу поступить, если наберу, допустим, 80 баллов. А вот этот вуз будет запасным: здесь хватит и 65.

Популярное обществознание

ЕГЭ по обществознанию почему-то считают одним из самых лёгких. Ежегодно его сдают примерно половина выпускников. И ежегодно каждый пятый недотягивает до «тройки».

Эксперты отмечают, что школьники плохо представляют, чем занимаются прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы.

24% не знают, какие нормы регулируются трудовым, жилищным, семейным, уголовным кодексами.

30% вообще не различают уголовное и гражданское право.

50% уверены, что правительство РФ принимает законы. Это самая распространённая ошибка.

Обратите внимание на эти пункты, если всё же собираетесь сдавать ЕГЭ по обществознанию.