Как дальше жить?

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Сергей Есенин обрек село Константиново на всероссийскую славу. Тысячи поклонников его творчества вытаптывают гектары земли вокруг родительского дома поэта в попытке проникнуться атмосферой места, подарившего стране тонкого лирика и скандального хулигана. Недавняя авария в центре Москвы, инициатором которой стал не менее известный артист Михаил Ефремов, вновь сделала Константиново местом, где творится история. Дело в том, что в ДТП погиб 57-летний Сергей Захаров, уроженец Рязанской области. Трагедия унесла его жизнь и подарила бессмертие его имени.

Как и Есенин, Захаров переехал в Москву в поисках лучшей жизни. В отличие от поэта, искавшего славы и признания, его тезка всего лишь искал работу. Он устроился курьером и развозил продукты «пленникам» коронавирусной пандемии. В тот злосчастный понедельник, 8 июня, ему не повезло оказаться за рулем фургона, в который врезался Ефремов на своем джипе. Кадры аварии вмиг облетели СМИ и соцсети. Захаров скоропостижно скончался в больнице, а пьяный актёр выдал серию «огненных» интервью, чем подлил масла в огонь.

«Я его вылечу, у меня денег (нецензурный эквивалент слова «много». – Ред.), – пробубнил актер.

Прощание с рязанцем состоялось в четверг, 11 июня. В церкви Казанской иконы Божьей матери в Константиново, где крестили Есенина, состоялось отпевание Захарова. Похоронили его на кладбище в родном селе Кузьминское, что по соседству от родины поэта. В этот день на улице стояла 30-градусная жара, на небе не было ни облачка, которое могло бы оказаться на пути палящих солнечных лучей. Это не помешало родственникам, друзьям, одноклассникам, односельчанам Захарова прийти и проводить его в последний путь. Простилась с Сергеем и его 86-летняя мама. Престарелая женщина не могла идти без посторонней помощи. Смотреть на слезы матери, пережившей родного сына – зрелище не для слабонервных.

Похороны прошли бы в узком кругу семьи и близких Захарова, если бы к ДТП не было приковано столь пристальное внимание общественности. Траурная процедура была запечатлена десятками операторов в мельчайших деталях, из-за чего походила на выпуск реалити-шоу. Камеры запечатлели все – вплоть до лежащего в гробу тела крупным планом. Трагедия стала инфоповодом всероссийского масштаба, приносящим СМИ желанные просмотры, а пользователям вызывающий сильные эмоции контент.

С самого начала прибывшие на отпевание Захарова журналисты принялись выпытывать у ошарашенных горем родственников ответы на, вероятно, и уместные вопросы, заданные в неподходящий момент. Для одних – горе, для других – эксклюзив. Получив отказ, корреспонденты принялись донимать соседей и знакомых Сергея, которые были более сговорчивыми. Знавшие Захарова оказались едины в своем мнении: Сергей был добрым, улыбчивым, порядочным человеком, «не обидевшим за свою жизнь и мухи». На выходные он часто приезжал из Москвы в родное село, много времени проводил с мамой. Местные жители вряд ли позволили бы себе критические замечания в адрес Сергея, однако их слова казались вполне убедительными. Одна из присутствующих на похоронах односельчанок рассказала, как Захаров и его младший брат несколько лет назад буквально спасли ее амбар от пожара. Хороший был человек. Отзывчивый. Неравнодушный к чужому горю.

«Побольше бы таких, как Захаров, и поменьше таких, как Ефремов», – провозгласила взволнованная односельчанка покойного во время беседы с очередным журналистом.

Фактически, трагедия сделала Ефремова изгоем. Большинство требует строжайшего наказания для артиста, что справедливо. Некоторые требуют лишить его всех званий, что спорно. Есть и те, кто оскорбляет артиста, обвиняет во всех смертных грехах. Безусловно, действиям Ефремова нет оправдания. Но стоит ли ненавидеть человека? Ненависть – самый продаваемый товар на современном информационном рынке. Сложно поверить, что это был первый раз, когда Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии. Есть сомнения, что актера ни разу не останавливали и не заставали в таком виде. Пустив ситуацию на самотек, пожинаем плоды. К сожалению, смертельные аварии с участием пьяных водителей происходят в нашей стране ежедневно, если не ежечасно.

Наше общество напоминает алтарь жертвоприношения, когда во имя значимых изменений гибнут люди. Ефремов – преступник. Такой же, как любой другой гражданин, преступивший закон. Но Ефремов – это и громкое имя. То, что оно мелькает в новостных заголовках, привлекает нужное внимание к проблеме нетрезвого вождения, пусть и столь циничным способом. Актеру можно по-человечески посочувствовать и проявить долю сострадания после видеообращения, в котором он признал свою вину и, хочется верить, искренне извинился перед родственниками Захарова, пообещав не пытаться «отмазаться».

«Я прошу прощения, хотя знаю, что не простят. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», – раскаялся артист.

Также актер задался риторическим вопросом: «Как дальше жить?». Каждая трагедия – это допущенная ошибка. Но также это и возможность не допустить ее в будущем. Судьбу Ефремова должен решить закон. Судьбу проблемы пьяного вождения решать всем нам.

Есенин и Захаров ушли из жизни внезапно. Их кончина прогремела на всю страну. Смерть поэта, к слову, страдавшего алкоголизмом, породила версию о самоубийстве, которая является официальной, и версию об убийстве, доказательства которой признаны неубедительными. Смерть Захарова не должна ограничиться резонансом в СМИ и «смертью» Ефремова, как публичной фигуры и актера. Эта история может стать зерном, которое прорастет в почве правильной общественной дискуссии. Тогда на его месте появится росток в виде, например, законопроекта об ужесточении наказания за нетрезвое вождение. Жизнь не стоит на месте, и нам бы не стоит.

Сергей Захарова запомнится нам хорошим человеком с берегов Оки.

Река Ока запомнит все –

Ей вечностью подарено бессмертье.

Мы все уйдем, сгорит костер.

Земле наш век сродни мгновенью.

Приносим искренние соболезнования семье Сергея Захарова.