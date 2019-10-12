Готовь сани летом, а выпускной – ещё раньше!

Во времена наших бабушек выпускной из школы был одним из самых важных событий в жизни девочки. Это было не менее ответственное и волнительное мероприятие, чем первый бал Наташи Ростовой. Собственно говоря, для советских школьниц это и был первый бал. У современных девочек таких балов – не счесть. Сегодня ведь отмечаются выпускные из детского сада, начальной школы, из 9 класса, конечно же, из 11-го, а также из всевозможных школ, студий, спортивных секций. Делается это по-разному, всё зависит от бюджета и фантазии родителей. А вот готовить такие праздники нужно как можно раньше. План организации и проведения выпускного сегодня обсуждается как минимум в сентябре. Ну а те, кто любит подстраховаться, не поверите, заказали кафе и рестораны ещё в мае! И правильно сделали, ведь чем дальше, тем сложнее найти свободное заведение именно на вашу дату.

«Но это же только в старших классах», – скажете вы и ошибётесь. Организация и проведение выпускного из начальной школы – дело не менее хлопотное. Здесь тоже нужно продумать программу, найти место, определиться с фотографом, подарками и прочее, прочее, прочее.

Давайте на этом прочем и остановимся. Итак, выпускной из начальной школы. Можно сказать, что отмечать его совершенно необязательно, дети ведь никуда не уходят. Конечно, можно. Даже если весь класс за, а вы категорически против выпускного, вы по закону можете не отмечать, не скидываться и не участвовать. Это ваше право. Ну и вопрос положительных эмоций и светлых воспоминаний вашего ребёнка, конечно.

А если всё-таки отмечаем, нужно выбрать место его проведения. Вариантов сегодня много. Чтобы определиться, лучше всего провести родительское собрание и узнать, к какому варианту склоняется большинство: чаепитие в стенах родной школы, праздник в кафе, совместный поход в развлекательный центр, квест на природе. Можно провести классный час и предложить самим выпускникам проголосовать за понравившийся вариант.

Если вы выбрали чаепитие в классе, то стоит продумать развлекательную программу. Можно подготовиться самим, а можно и пригласить в класс аниматоров, песочное, бумажное или научное шоу. Программа обойдётся в среднем в 500 рублей с человека. Цена будет завесить от сложности и количества номеров. Продукты для чаепития каждый может купить сам, а ещё лучше – испечь, так и вкуснее, и душевнее. Опять же, в зависимости от бюджета, можно заказать детям именные пряники, пирожные или капкейки.

Даже посиделки в классе можно превратить в зажигательный праздник, если создать яркую праздничную атмосферу и украсить место торжества. Для этой цели подойдут шары, пестрые ленты, цветы и самые памятные фотографии класса за 4 года.



Праздник в кафе от школьного будет отличаться, пожалуй, лишь обстановкой и тем, что родителям не придётся самим готовить, накрывать на стол и убирать. В кафе принимают заказы на выпускные от 1000 рублей с человека. Сюда также можно пригласить аниматоров, а можно подготовить программу самим.

Развлекательных центров в Рязани – великое множество. И все они приглашают отметить выпускной именно у них. Дети могут отпраздновать окончание начальной школы в батутном центре, лазертаге, увлекательном квесте, аквапарке, на скалодроме или даже в почти настоящем «Форте Боярд». Не стоит также забывать про Музей истории Рязанского леденца, Музей сказок «Забава» и музей-фабрику ёлочных игрушек.

Но самые яркие эмоции, конечно, подарит праздник на природе. Это вариант для самых смелых! Ведь вывезти на природу 30 детей и провести там с ними целый день – испытание, с которым справится не каждый! Мест, где можно организовать такой активный выезд, тоже немало. Это и «Звёздный», и «В некотором царстве», и «Фаzooнда», и Ласково.

В программе выездного выпускного обычно бывают полосы препятствий разной сложности, задания на ловкость, меткость, знание о растениях и животных. Дети смогут научиться ориентироваться на местности и маскироваться в лесу, ползать по-пластунски, стрелять из лука и даже преодолеть путь на лодках. Все задания выполняются под наблюдением опытных инструкторов.

Праздник включает в себя сытный обед и весёлую дискотеку. Родители в это время также могут отдохнуть в отдельной беседке и пожарить шашлыки.

Цены на выездные программы начинаются от 1700 рублей за ребёнка и 300 рублей за родителя.

Добавьте к этой сумме трансфер (проезд от школы до места проведения праздника) и стоимость продуктов для взрослых.

Что ещё нужно для хорошего праздника? Конечно же, фотограф. Селфи для Инстагарм сегодня может сделать даже первоклассник, а вот на память хочется иметь яркие качественные снимки. Сегодня очень популярны фотокниги – индивидуальные альбомы, в которых собраны фото вашего ребёнка и его друзей. Стоимость таких книг начинается от 2000 рублей и зависит от количества страниц и фотосессий, которые фотограф проведёт с вашими детьми. А их может быть несколько: в классе, на физкультуре, на празднике. Чем больше разных фотографий, тем интереснее книга. Но и дороже, конечно.

Можно также ограничиться планшетом – двусторонняя папка, в которой с одной стороны фото вашего ребёнка, а с другой – общее фото класса. Такие планшеты в среднем стоят 1200 рублей.

Самый бюджетный вариант – традиционная общая фотография класса с учителем – от 300 рублей.

Выпускной – это в первую очередь праздник. А на праздниках принято дарить подарки. Тему презентов педагогам и директору школы опустим. Она бесконечна и ограничивается лишь бюджетом и фантазией родителей. Важно помнить, что подарок – дело добровольное. По закону никто не имеет права заставить вас кому-то что-то покупать. Отметим также, что все опрошенные корреспондентом РИА «7 новостей» учителя заявили, что не ждут от своих учеников дорогих подарков, но всегда рады букету цветов, подаренному от души.

Вопрос с учителями каждый для себя решит сам. А что подарить детям? Можно ту же фотокнигу. Но есть варианты поинтереснее. Например, пазл с общей фотографией класса – от 600 рублей в зависимости от размера. Или зонты, футболки, кепки, термокружки – также от 600 рублей. Приятным, хоть и не долговечным подарком станут пряники и пирожные с именами или фотографиями детей – от 150 рублей за штуку.

Фото Netprint.ru

Кажется, ничего не забыли. Ах да! Наряды! Праздник на природе обойдётся дороже, но зато здесь можно сэкономить на выпускном платье: бегать по лесу и лазать по канату удобнее в спортивном костюме. А вот тем, кто предпочтёт отметить окончание начальной школы в кафе, придётся принарядиться. И платье для девочки, и костюм для мальчика может быть как очень бюджетным, так и бесконечно дорогим. Стартовой назовём цены в 1500-2000 рублей. За эти деньги можно заказать наряд, например, в совместных закупках в соцсетях. Не забудьте также про вариант «одолжить у родственников и знакомых», особенно, если в обычной жизни ваш ребёнок не носит бальных платьев и стильных костюмов.

А главное на выпускном всё-таки – хорошее настроение. Именно оно – залог самого весёлого праздника, самых ярких фотографий и самых светлых воспоминаний об этом дне!