Дог-йога, или Как заниматься спортом вместе с собакой

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В условиях самоизоляции многие жалуются, что набрали лишний вес и не имели возможности для активных прогулок и занятий спортом. Но сейчас, когда ограничения сняты, у владельцев собак есть отличная возможность совместить прогулки с любимым питомцем и занятия спортом.

«Для любой собаки совместные занятия и прогулки с любимым хозяином – это большая радость и счастье. Спорт с собакой – это отличный шанс не только прекрасно провести время с питомцем и лучше узнать своего четвероногого друга, но и возможность укрепить свой иммунитет, улучшив физическую форму после самоизоляции. Занимаясь спортом с собакой, помимо того, что вы обеспечите ей физическую, эмоциональную и умственную нагрузку, вы ещё и позаботитесь о себе: такие тренировки помогут вам оставаться в отличной физической форме без посещения фитнес-клубов», – прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Существует множество дисциплин для занятий физической активностью с собакой: от атлетических (движение на скорость и преодоление препятствий) до интеллектуальных. Мы предлагаем рассмотреть именно те, которыми вы сможете насладиться вместе с питомцем. Данные тренировки подойдут при любой физической нагрузке.

Дог-фрисби

Фрисби для собак объединяет в себе элементы игры и акробатики. Суть его заключается не только в том, чтобы питомец поймал брошенный дрессировщиком диск, но и выполнил это максимально эффектно. Игры с фрисби помогут вам размять мышцы, повысить выносливость и ускорить обмен веществ, а наблюдение за летящим диском укрепит глазные мышцы.

Существует несколько видов дисциплины:

Броски на точность – за определенный промежуток времени (в основном 90 секунд) необходимо сделать наибольшее число бросков диска. Засчитываются только пойманные собакой тарелочки.

Броски на дальность – хозяин питомца делает броски на максимальную дистанцию, а собака ловит диск. Очки начисляются в зависимости от расстояния, которое пролетел диск (чем дальше, тем лучше).

Фрисби-фристайл – питомец со своим хозяином должны за определенный промежуток времени под заранее выбранную музыку исполнить наиболее эффектные и красивые трюки, оканчивающиеся ловлей диска.

Лучше всего для занятий и соревнований по этому виду спорта подходят энергичные, игривые собаки, такие как бордер-колли, аусси, шелти и джек-рассел-терьеры.

Дог-йога

Это партнерская йога, где практика выполняется совместно со своим четвероногим другом. Йога с собакой отличается от обычной тем, что некоторые упражнения выполняются с участием собак: животные с большой массой тела служат опорой своему хозяину, а небольшие питомцы могут выполнять роль утяжелителей для рук и ног. Во время тренировки собака улавливает эмоциональное состояние хозяина и заряжает его своей энергией. Считается, что человек таким образом приближается к природе, повышает выносливость организма, улучшает иммунитет и поднимает жизненный тонус. Кроме пользы для человека, йога с собакой полезна и самим животным. В структуре занятий есть упражнения, специально разработанные для собак. Они помогут укрепить мышцы, связки и сухожилия, улучшат кровообращение и разгрузят позвоночник.

Каникросс

Давно мечтали начать бегать, но всё откладывали? Наличие напарника сделает занятия приятнее. Данная дисциплина сочетает в себе легкоатлетический кросс и гонку в собачьих упряжках. В каникроссе вам и питомцу предстоит быть единой командой. Собака пристегивается к хозяину при помощи шлейки с ошейником и пояса, который крепится на бедрах. Главная задача питомца не просто бежать рядом, а тянуть хозяина: именно она задает темп и подтягивает бегуна. Лучше всего проводить такие тренировки в лесу.

Танцы с собаками

Танцы с собаками сочетают в себе упражнения на послушание со зрелищными движениями и трюками, которые совершаются собакой в паре с человеком под музыку. Заниматься этим видом спорта можно как дома, так и на улице. Благодаря этой деятельности вы сможете улучшить осанку и растяжку, а также неплохо пропотеть, потеряв калории, разучивая и репетируя номер.

Больше всего в этом виде спорта ценятся оригинальность программы, слаженность действий во время исполнения танца и послушание собаки. Участвовать в данной дисциплине могут любые собаки вне зависимости от породы и возраста, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Аджилити

Если вы уже вымотаны, а ваш питомец полон сил и энергии, вам отлично подойдет данная дисциплина. Это собачий спорт по преодолению системы препятствий. Собака преодолевает, хозяин направляет. Аджилити поможет держать в превосходной физической форме как хозяина, так и собаку.

Какие упражнения можно выполнять вместе: бег трусцой; зигзаги и прыжки (вы можете разместить на земле любые указатели и бегать между ними со своей собакой, а затем начать их перепрыгивать); перетягивание каната.

Основные правила аджилити: Задача собаки — пройти трассу за минимальное время без ошибок. Задача проводника — голосовыми и жестовыми командами направлять собаку. Дополнительные мотиваторы (игрушка, лакомство, прикосновения) запрещены. Во время соревнований на собаке нет ошейника и поводка, расстановка и порядок препятствий меняется на каждом соревновании. Подобные занятия проводятся на свежем воздухе на специальных площадках.

Помимо предложенных видов спорта вы всегда можете насладиться активной прогулкой со своим любимцем, поиграв с ним в мяч. Ваша собака оценит поездку на пляж и водные процедуры: для влюбленных в воду существуют специальные бассейны для собак, что особенно актуально в жаркую погоду. Вы также можете заняться догтрекингом, наслаждаясь красивыми пейзажами совместно с четвероногим другом. Любителям велозаездов понравится байкджоринг – это совместная поездка, где питомец тянет хозяина, который едет на велосипеде. Если вам приглянется этот вид спорта, то зимой вы можете попробовать скиджоринг или бег в упряжках. Какой бы спорт вы не выбрали, любые совместные занятия с собакой доставят огромную радость вашему любимцу, а вам помогут оставаться в хорошей физической форме.