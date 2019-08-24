Цветы учителю. Дарить или нет? Какие и сколько?

Лето стремительно близится к финалу. Осень, а вместе с ней и учебный год подступают настолько близко, что многие родители уже закупили всё необходимое для своих школьников. Всё, кроме цветов для учителя. Как ни странно, вполне безобидная, а на мой взгляд – просто прекрасная традиция поздравлять педагогов с началом учебного года сегодня обросла огромным количеством распрей. Одни спорят, что дарить и сколько – от каждого ученика по букету или по одной розе, цветы или букет из конфет, мыла, канцтоваров, а может – сертификат? Другие предлагают направить деньги не на цветы, а на благотворительность. Третьи же приравняли букет к взятке и принципиально не дарят ничего. Давайте рассмотрим все перечисленные варианты, а главное – спросим у самих учителей, что они думают по этому вопросу.

Дарить! И только цветы!

Если вы решили дарить цветы, то нужно определиться, какие именно. Лет 30 назад такой вопрос бы не стоял. Дети шли в школу с астрами, георгинами, гладиолусами, как правило, выращенными в собственных палисадниках.

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Сегодня выбор куда более разнообразен. Флористы предлагают добавить в традиционные букеты дельфиниум, гортензии, колоски, подсолнухи и даже перья!

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Если вы не готовы к таким смелым экспериментам, не переживайте. Розы и георгины по-прежнему в тренде.

Советы флористов

Букет на первое сентября – это не только цветы к празднику, это знак уважения и признания. Если вы хотите сделать учителю приятный сюрприз, а не просто отдариться, советуем прислушаться к рекомендациям флористов.

Выбирая цветы для педагога, стоит придерживаться делового стиля. Двусмысленность и вычурность здесь неуместны. В погоне за оригинальностью не забудьте, что ребёнку придётся держать букет в руках на протяжении всей линейки самостоятельно. Порой школьные праздники длятся около часа. Столько времени громоздкую композицию не будет рад держать даже старшеклассник.

Не стоит злоупотреблять декоративными элементами. Обилие бантиков, ленточек и блёсток – не лучший вариант для учителя.

Откажитесь от цветов с ярко выраженным ароматом. Даже если учитель не страдает аллергией, сильно пахнущий букет может вызвать головную боль в первую очередь у вашего ребёнка. Ведь именно ему предстоит держать цветы на линейке. Да и во время классного часа или уроков резкий запах цветов будет не кстати.

Не стоит преподносить недолговечные цветы, лепестки которых осыплются к концу мероприятия, а то и до его начала.

Флористы в качестве золотой середины предлагают герберы, хризантемы, подсолнухи, амариллисы, а также цветы жёлтого, оранжевого, красного, бордового, золотого оттенков.

Если учитель – мужчина, выбирайте более строгие цветы: каллы, георгины, герберы.

И ещё одно правило – величина букета никак не связана со степенью уважения к учителю и ни в коем случае не гарантирует «особенного» отношения к вашему ребёнку.

Цветами никого не удивишь!

Так думают многие и ищут варианты пооригинальнее. Их сегодня немало – на любой вкус и бюджет. Можно купить в магазине, заказать в интернете или даже сделать самим по видеоуроку. К Дню знаний предлагаются букеты из конфет, канцтоваров, мыла, пряников, воздушных шаров, фруктов и даже овощей. Такие подарки одновременно и оригинальны, и практичны. Вам точно удастся выделиться и запомниться. Вот только отношение к ним среди педагогов очень неоднозначное. Но об этом чуть позже.

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Или всё-таки не дарить?

Почему-то в последнее время вопрос «дарить-не дарить» встаёт всё чаще. В некоторых школах принимают решение деньги на цветы не тратить, а переводить их на счёт детских домов или благотворительных организаций. Кто-то сажает деревья, так называемые аллеи первоклассников. А где-то родители договариваются купить от каждого ребёнка по одной розе, а потом собрать все цветы в один большой букет. Сторонники этого варианта объясняют свой выбор тем, что учителю приятнее получить один огромный букет из 30 роз, чем 30 разных букетов, с которыми потом одна морока.

Что говорят учителя

А что же думают по этому поводу сами учителя? Что им нравится больше – много разных букетов или один большой, традиционные цветы или оригинальные композиции? Об этом я спросила у своих знакомых педагогов.

Из восьмерых опрошенных никто не сказал, что не любит получать цветы. Все отметили, что букеты учителям на 1 сентября – добрая и красивая традиция, украшение начала учебного года.

В остальном мнения разделились. Одним нравятся букеты, другие предпочитают получить по одной розе от каждого ребёнка, главное, чтобы это было от чистого сердца. Оригинальные букеты – из мыла, конфет, канцтоваров – любят не все! Кто-то ответил, что в школе они неуместны, кто-то считает, что такие подарки больше подойдут для самих первоклассников, а кто-то вообще думает, что дорогие оригинальные композиции могут быть восприняты как взятка! Так что прежде, чем выбирать такой букет, стоит взвесить все за и против. А если непременно хочется выделиться и запомниться, подарите комнатное растение в горшке. Оно будет стоять в классе и долго радовать педагога и всех его учеников.

Но дело вкуса педагога – это только его личное дело. Несмотря на свои пристрастия и предпочтения, все учителя заявили, что любые цветы от учеников примут с радостью и благодарностью. Большие и маленькие, садовые и экзотические, традиционные и оригинальные – для учителя важно, чтоб цветы были от сердца! Всё остальное – дело вашего вкуса, фантазии и, конечно, бюджета.

Ирина Бочарова