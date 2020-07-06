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Что делать, если онлайн-магазин должен вам деньги

Вы сделали заказ на доставку набора продуктов или готовых блюд, оплатили покупки на сайте, но курьер привез не все товары по вашему списку. Возможно, их забыли вложить или товары временно отсутствовали. Продавец обещал вернуть деньги за отсутствующие позиции в течение определенного времени (как правило, до 10 рабочих дней). Однако иногда магазины автоматически не возвращают деньги в указанный период, а техподдержка сайта, на котором сделан заказ, по какой-то причине игнорирует ваши жалобы и претензии. Как решить проблему, рассказывает эксперт Роскачества.

При получении товаров сверяйте комплектность в присутствии курьера

Сверьте наименования, количество, вес по накладной или товарному чеку. Увидели несоответствие? Попросите курьера сделать об этом отметку. Комплектность онлайн-заказа должна быть зафиксирована в присутствии курьера в обязательном порядке. Альтернативный метод – видеофиксация сверки товаров в чеке и пакете (коробке) в присутствии курьера. Снимите на видео чек, курьера и продукты, которые вы достаете из пакета.

Александр Борисов, заместитель руководителя Роскачества:
– Курьер отказывается участвовать в «досмотре», торопится получить вашу подпись и побыстрее уйти? Целесообразнее отказаться от получения заказа. Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично.

Напишите продавцу заявку на возврат денежных средств

Если онлайн-магазин списал сумму за те товары, которые вам не привезли, и не вернул ее незамедлительно, уведомите продавца. О возврате денежной разницы (между полной оплатой и суммой доставленных продуктов) необходимо заявить на сайте магазина, агрегатора и т. д., приложив файлы фото- и видеофиксации доставки и комплектности, а также отметку курьера о несоответствии комплектности по доставленному заказу. Крупные онлайн-магазины/ сети ресторанов оперативно реагируют и решают проблемы.

Что делать, если возникла проблема с заказом, сделанным на сайте-агрегаторе?

Агрегатор дает возможность заказать доставку, например, готовых блюд из ресторана, но по какой-то причине заявка может быть обработана некорректно: ресторан в этот день не работал и не уведомил агрегатора либо произошла ошибка в маршрутизации заявки. Деньги списаны, а курьера с товарами нет. В такой ситуации агрегатор и исполнитель (ресторан) часто начинают перекладывать друг на друга ответственность.

– Потребитель – не следователь и не обязан проводить сбор доказательств, кто больше виноват в такой ситуации. В действие вступает ст. 399 Гражданского кодекса РФ «Субсидиарная ответственность», – говорит Александр Борисов. – Потребитель вправе до предъявления требований к лицу, которое несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), обратиться к кредитору, а тот должен предъявить требование к основному должнику.

Итак, адресатом рассмотрения претензии будет агрегатор, который и предоставил потребителю услугу по выбору блюд (продуктов) и получил деньги.

Продавец не реагирует на претензии? Жалуйтесь в вышестоящие инстанции

Если деньги на ваш счет не поступили, а сообщения продавцу (магазин/ресторан) или посреднику (агрегатор) остаются без ответа, пора обращаться в Роспотребнадзор и/или в суд либо в полицию.

Роспотребнадзор: проведет проверку и примет меры в защиту прав потребителя, в частности это может быть административная мера – штраф и предписание устранить нарушение, то есть вернуть деньги потребителю.

Суд: стоит подать иск, если помимо понесенных расходов вы планируете взыскивать дополнительные средства: компенсации за дополнительно потраченные деньги, вплоть до компенсации морального вреда.

Полиция: если произошло хищение средств и на протяжении длительного времени агрегатор даже не ведет диалога о возврате.

– Существует риск сделать заказ на мошенническом сайте, который и не доставляет товары, и не возвращает средства. Если налицо умысел на хищение, это компетенция органов полиции, – дополняет Александр Борисов. – Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги.

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