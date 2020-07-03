Чему можно научиться в ссузах Рязанской области

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Кто виноват и что делать? — два важнейших русских вопроса, которые никогда не потеряют свою актуальность. Добавим к ним ещё один — “Кем быть?” Всю сложность и злободневность этой проблемы Владимир Маяковский описал в одноимённом стихотворении. И с тех пор, а стихотворение написано в 1928 году, мало что изменилось. И сознательные дети, и тем более их родители из года в год ломают головы над тем, куда пойти учиться.

В Рязанской области выбор учебных заведений настолько велик, что при желании можно овладеть практически любой профессией.

В Рязанском технологическом колледже обучают по следующим специальностям: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, поварское и кондитерское дело, конструирование, моделирование и технология швейных изделий, экономика и бухгалтерский учёт, банковское дело, товароведение, технология парикмахерского искусства и дизайн.

Стать специалистом высокой квалификации в строительной отрасли можно в строительном колледже. Его выпускники работают в государственных учреждениях, коммерческих структурах, строительных компаниях и организациях различных форм собственности.

Рязанский колледж электроники предлагает обучение по следующим специальностям: сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, мехатроника и мобильная робототехника, монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств, переработка нефти и газа, сварочное производство, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, организация перевозок и управление на транспорте.

В Рязанском многопрофильном колледже обучат профессиям столяра, сварщика, слесаря, повара, официанта.

Не менее разнообразный набор специальностей предлагает и Рязанский политехнический колледж: архивоведение, бухучёт, парикмахерское и эстетическое искусство, технология деревообработки и многие-многие другие.

Начать знакомство с юридическими профессиями можно начать в Академическом правовом колледже.

Железнодорожный колледж предлагает обучение по специальностям: техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте, сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, тракторист-машинист и другие.

А если вам больше по душе автомобили — управление, обслуживание, ремонт — приходите учиться в Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго.

Тех, кто решил связать свою жизнь с самыми гуманными профессиями ждут в медицинском и педагогическом колледжах. Будущих художников и музыкантов, а также дизайнеров и дирижёров ждут музыкальный и художественный колледжи.

Желающих стать кинологами, ветеринарами или овощеводами ждут в Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова.

Клепиковский технологический техникум выпускает техников, технологов-конструкторов, поваров, кондитеров, бухгалтеров, сварщиков.

В Рязанском педагогическом колледже Касимова готовят не только воспитателей и учителей начальных классов, но и специалистов по туризму и гостиничному делу, социальных работников и дизайнеров.

Студенты Касимовского нефтегазового колледжа изучают монтаж и техническую эксплуатацию промышленного оборудования, сооружение и эксплуатацию газонефтепроводов и газонефтехранилищ, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, переработку газа и нефти, ремонт автомобильного транспорта.

Спасский политехнический техникум готовит поваров, кондитеров, специалистов по ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

В Касимовском филиале Рязанского медико-социального колледжа обучают лечебному, акушерскому, сестринскому делам, лабораторной диагностике, фармации и ортопедической стоматологии.

Кадомский технологический техникум выпускает техников, слесарей, машинистов, трактористов, сварщиков, поваров-кондитеров и даже юристов.

Шиловский агротехнический техникум проводит обучение по следующим специальностям: механизация сельского хозяйства, технология продукции общественного питания.

Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М.Шемарова ведет набор по следующим специальностям: техник-электрик, строитель, технолог продукции общественного питания, бухгалтер, менеджер по продажам, товаровед и эксперт качества потребительских товаров, юрист, автотехник.

В Шацком агротехнологическом техникуме готовят следующие квалификации: техник-механик, специалист банковского дела, техник-технолог, специалист сварочного производства, техник, техник-механик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и электрогазосварщик.

Для получения квалификации библиотекаря, руководителя любого творческого коллектива или менеджера социально-культурной деятельности можно обратиться в Рязанский колледж культуры.

В Михайловском техникуме имени А. Мерзлова можно получить одну из следующих профессий: каменщик, бетонщик, электросварщик ручной сварки, штукатур, маляр (строительный), облицовщик, плиточник, технолог продукции общественного питания.

Новомичуринский многоотраслевой техникум предлагает отучиться на повара, кондитера, бухгалтера, электрогазосварщика, водителя категории В и С, техника-электрика.

Для получения профессии автомеханика, бухгалтера, повара, кондитера и специалиста по налогообложению поступайте в Скопинский электротехнический колледж.

Старожиловский агротехнический техникум обучает следующим специальностям: технология продукции общественного питания, агрономия и механизация сельского хозяйства.

Кораблинский агротехнологический техникум выпускает техников-технологов, техников, сварщиков, газосварщиков, маляров, штукатуров.

В Ряжском технологическом техникуме можно отучиться на такие специальности: сварщик, повар, кондитер, парикмахер, тракторист-машинист, швея.

Если вы мечтали стать дорожным строителем, механиком или бухгалтером, то удачным выбором станет Ряжский дорожный техникум имени Серебрякова.

В Сапожковском техникуме можно освоить такие профессии, как техник-механик, тракторист-машинист, бухгалтер, повар-технолог.

Сараевский многофункциональный колледж проводит обучение по специальностям: бухгалтер, техник-механик в сфере сельского хозяйства, техник-электрик, технолог продукции общественного питания, администратор баз данных, программист и специалист по тестированию в области информационных технологий.

Представляем вашему вниманию интерактивную карту средне-специальных учебных заведений Рязани.