Чем занять ребёнка в осенние каникулы

С понедельника в тех школах, которых учатся по четвертям, начинаются осенние каникулы. Для детей это долгожданный отдых, а для родителей – головная боль. Если во время учёбы можно было быть спокойным, что ребёнок в школе, под присмотром, накормлен и не сидит круглые сутки в обнимку с гаджетами, то чем он будет занят во время каникул, пока родители на работе, остаётся только догадываться.

Чтобы отдых школьника был разнообразным, полезным и интересным, о нём стоит позаботиться заранее.

Не спешите сразу заставлять ребёнка читать, писать, делать доклады, проекты и выполнять всё, что задано на каникулы. Психологи советуют дать школьнику два-три дня отдыха. Пусть расслабится, подольше поспит, побольше погуляет, поленится в конце концов! Признайтесь, ведь вы и сами не отказались бы от пары дней такого «тюленьего отдыха»? И ваши дети тоже заслужили его!

На третий – четвёртый день можно приступать к заданиям. Растянуть их на все оставшиеся каникулы или сделать всё и забыть, как страшный сон, – зависит от вас, а также от способностей и темперамента вашего ребёнка. Ну и от объёма этих самых заданий, конечно.

С уроками разобрались, теперь можно планировать развлечения. Хорошо, если хотя бы одному из родителей удастся взять отпуск на время каникул. В этом случае можно отправиться в путешествие по городам России, Европы или погреться на берегу тёплого моря.

Если уехать на все каникулы не получается, рассмотрите варианты одно-двухдневных поездок в Москву, Владимир, Тулу. Смена обстановки, яркие впечатления и время, проведённое вместе, – залог отличного отдыха. Заодно можно научить ребёнка пользоваться картами городов, ориентироваться на незнакомых улицах, планировать поездку, покупать билеты, выбирать и бронировать отель. Это будет особенно интересно старшеклассникам, которые планируют учиться в другом городе.

В Рязани тоже много интересного. Можно сходить в кино или в театр. Вот что предлагают рязанские театры своим юным зрителям в дни каникул.

Театр драмы:

31 октября 14.00 – «Дочь пирата»

2 ноября 14.00 – «Дочь пирата»

3 ноября 12.00 – «Волшебные сны Кузьмы»

Театр кукол

30 ноября 10.00 – «Доктор Айболит»

1 ноября 19.00 – «Женитьба»

2 ноября 10.00 – «Волк и семеро козлят»

3 ноября 10.00 – «Теремок»

12.00 – «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Театр юного зрителя

30 октября 11.00 – «Маленькая бабушка»

1 ноября 11.00 – «Браво, поросята!»

2 ноября 12.00 – «Красная Шапочка»

3 ноября 14.00 – «Сотворившая чудо»

4 ноября 12.00 – «Маленькая бабушка»

Не забывайте про интерактивные программы и мастер-классы в музее истории рязанского леденца, музее «Фабрика игрушек», музее сказок «Забава».

3 ноября Рязань присоединится к традиционной акции «Ночь искусств». Обязательно посетите с детьми одно из этих мероприятий:

В Рязанском художественном музее имени Пожалостина

17.00 Экскурсия для сборной группы «Шедевры Рязанского художественного музея»

18.00 Экскурсия по выставке М.Г. Кирсанова

18.30 Беседы об искусстве на выставке В. Масютина «Офорт. Ксилография»

19.00 Концерт студентов и преподавателей Музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького с 19.30 до 22.00 будет проходить молодёжная акция «Ночь искусств:PROТеатр». В программе: мастер-классы по театральной тематике, созданию мультфильма, песочная анимация от театра песка «БРИМ», мастер-класс студии танцев «Губернский бал».

В Рязанской областной детской библиотеке на Почтовой с 16.00 до 19.00 можно будет увидеть спектакль библиотечного театра теней, выступление артистов детских театральных студий Городского Дворца детского творчества, посетить творческие площадки, посвящённые различным видам театрального искусства, интерактивные выставки «Театральная Рязань» и «Волшебники детства», выставку работ юных художников «Мы идем за кулисы».

В Рязанской областной филармонии с 19.00 до 22.00 будет проходить социально-культурная акция, посвящённая 170-летию академика И.П. Павлова «Служа науке, верен искусству». Здесь же можно посетить выставку работ преподавателей и студентов Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера «Жанры изобразительного искусства».

В Музее истории молодёжного движения с 18.15 открытие фотовыставки А. Павлушина «Доля Деля», посвященной Году театра.

В 18.45 выступление фольклорного ансамбля «Жерелье».

В 19.00 мастер-класс по fashion-иллюстрации (в технике пятна) дизайнера одежды Ольги Крамс.

В 20.00 Fashion-show дизайнера одежды Ольги Крамс: коллекции «John Lennon», «Каллиграфия», «География».

В 21.00 выступление рок-группы ОГП («Оркестр гидравлического пресса им. Профессора Мечникова», Рязань).

В Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества с 14.00 до 20.00 состоится мастер-класс по лоскутному шитью, выставка «Полотняная летопись Рязанщины» из фондов МБУК «Музейный историко-культурный комплекс» Шиловского района, фотовыставка Воронова Виктора Алексеевича «Как прекрасен этот мир…», выступление «Народного любительского художественного коллектива (студии) Рязанской области» театра танца «ATR-dance» (руководитель О.Н. Орлова-Каменчук), показ фильма 1927 года «Баба Рязанская».

В общем, вас ждёт интереснейшая программа на любой вкус. Только обязательно позвольте ребёнку самому выбрать мероприятие по душе.

К сожалению, отпуск на время каникул взять получается не всегда. Но ведь есть вечера и выходные! И их обязательно нужно провести вместе с детьми. Не сидите дома. Если погода позволит, отправляйтесь в лес или ближайший парк. Погуляйте, подышите воздухом, полюбуйтесь красотой природы, устройте осеннюю фотосессию. Наконец, соберите листья и жёлуди для будущих поделок. После такой прогулки можно нарисовать осенний пейзаж, записать рассказ об увиденной птице или даже сочинить стихи. Эти навыки пригодятся вашему ребёнку в школе. А вам подарят светлые и тёплые воспоминания.

Что бы вы ни говорили, а дети всё равно будут подражать тому, что вы делаете. Так покажите им пример! Проведите день в приюте для животных, посадите дерево или организуйте субботник в своём дворе! Кстати, сейчас самое время мастерить и развешивать кормушки для птиц!

В пасмурную погоду вспомните про настольные игры. Шахматы, лото, монополия, морской бой, всевозможные ходилки-бродилки увлекут и взрослых, и детей.

Немало интересных минут может подарить чтение. Да-да, правда, для этого родители и сами должны любить читать. Расскажите ребёнку о своих любимых книгах, почитайте по очереди вслух, обсудите прочитанное.

Приготовьте что-нибудь вместе. Если у вас нет каких-то традиционных семейных рецептов, можно найти в интернете видеоуроки по приготовлению салатов, бутербродов, пирожков или тортов. Это занятие понравится не только девочкам. Из мальчишек тоже выходят отличные повара. А потом можно устроить весёлый пикник или уютное чаепитие.

К чаю можно позвать друзей. В школе дети много времени проводят с одноклассниками, поэтому на каникулах им может не хватать общения. Предложите ребёнку позвать друзей, ведь вместе веселее и мультики смотреть, и в компьютерные игры сражаться.

Осенние каникулы продлятся всего неделю. Но даже эту короткую передышку от учёбы можно сделать яркой и незабываемой. Воспользуйтесь нашими идеями и предложите свои варианты развлечений для детей в комментариях.