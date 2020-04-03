Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

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К концу 2019 года доля безналичных расчетов россиян впервые превысила траты наличными – показатель составил 50,4%. Аналитики рынка дали прогноз, что в 2020 году эта тенденция усилится – люди будут отдавать приоритет электронным платежам вместо оплаты наличными. Свой отпечаток наложила и пандемия, остро поставившая вопрос личной гигиены и акцентировавшая наше внимание на том, что купюры могут быть переносчиком вирусов и бактерий.

Роскачество рекомендует использовать бесконтактные средства платежа для оплаты покупок и поясняет, почему наличные средства хотя бы на время пандемии стоит перестать использовать.

Чем опасны наличные

Коронавирус может выживать на поверхностях в течение очень долгого времени – от нескольких часов до нескольких дней, и неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы. Чтобы минимизировать контакты с небезопасными поверхностями и предметами, необходимо пересмотреть многое из того, к чему мы привыкли. После того, как мы стали особое внимание уделять необходимости соблюдения правил гигиены, стоит всерьез задуматься и о безопасности того, что попадает к нам в руки – речь идет о деньгах. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго.

В период пандемии особо остро встает вопрос о переходе с оплаты наличными на безналичные способы. Преимуществ использования электронных средств оплаты масса. Самое главное – это гигиеничность. Когда вы передаете купюры другому человеку из рук в руки, либо когда вы получаете наличные, существует риск передачи вируса вместе с деньгами. Вы можете только предполагать, сколько людей держали в руках купюру, которую вы получили.

В марте Роспотребнадзор со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал рекомендацию, согласно которой при использовании наличных денег необходимо тщательно мыть руки (для тех, кто этого обычно не делает), поскольку, как утверждали в ведомстве, купюры могут стать каналом передачи инфекции. Как только коронавирус начал распространяться быстрее, а общественные места, предметы и вещи стали небезопасными, внимание было обращено и на денежные купюры, которые мы отдаем и получаем ежедневно.

В интернете можно найти множество статей на тему «Как продезинфицировать деньги от коронавируса?», “коронавирус в кошельке” и многие другие советы разной степени профессиональности. Можно только предполагать, на какие еще меры готовы пойти россияне, чтобы обезопасить свои наличные деньги. Роскачество предлагает универсальный и простой механизм защиты от контакта с денежными купюрам, которые могут быть переносчиками вирусов.

– Если раньше использование бесконтактных платежей для оплаты покупок было возможностью, то сейчас это становится необходимой мерой по противодействию коронавирусу. Необязательно пытаться дезинфицировать деньги. Переход на электронные платежи – это то, что может помочь закрыть этот вид риска заражения, – убежден Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Расплачиваться картой — безопасно и выгодно

Сегодня многие банки предлагают заманчивую систему бонусов – пользуясь бесконтактной оплатой по карте, можно получать процент на остаток по счету, получать кэшбек в виде денег или бонусных баллов, скидки от магазинов-партнеров, участвовать в акциях и многое другое. Это большое преимущество, которым приятно обладать.

– У бесконтактной оплаты есть множество преимуществ. Вы не только можете без особых усилий анализировать свои расходы в мобильных банках, но в ряде случаев еще и устанавливать лимиты на операции, ограничивать выдачу наличных и создавать цифровые дополнительные карты для оплаты в сети. Это существенно повышает безопасность платежей и позволяет совершать покупки более осознано», – подчеркнул Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Если у вас нет возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона, смарт-часов или других устройств – оплачивайте картой с чипом и никому не давайте ее в руки. В отличии от денежных купюр, картой пользуется как правило только один человек – ее владелец, поэтому, оплачивая картой, можно практически к нулю свести вероятность заразиться через средства оплаты.

В разгар карантина ничто так не греет, как мысль о путешествии, когда это станет безопасным. И когда это произойдет, вам не придется менять бумажные деньги на валюту страны, в которую вы направляетесь, конвертация произойдет автоматически при оплате за границей, если вы храните средства на карте. Также многие банки позволяют делать карты мультивалютными, что дает возможность обменивать деньги в несколько кликов.

Быстро оплатить мобильную связь, интернет, товары и услуги из дома можно только с помощью банковской карты – онлайн-платежами. Это еще один плюс в их пользу. Если вы вдруг потеряете карту, всегда можно обратиться в банк и вернуть средства, которые на ней хранятся, тогда как потерянные купюры не вернуть.

Как продезинфицировать банковскую карту

Центр цифровой экспертизы Роскачества подготовил советы по упрощению использования безналичных денег в повседневной жизни.

В период распространения коронавируса протирайте банковскую карту специальным дезинфицирующим средством. Однако не переусердствуйте – средство не должно быть агрессивным, так как это может повредить банковскую карту либо графическую информацию на ней. Перед оплатой картой или при покупке онлайн обязательно проверяйте итоговую сумму, потому что продавец или курьер могут ошибиться как в свою, так и в вашу пользу. Об этом правиле часто забывают, но последствия бывают плачевными. Не передавайте данные банковской карты третьим лицам. Если вам звонят с незнакомого номера под видом сотрудника банка и просят назвать данные вашей карты, будьте осторожны – скорее всего это мошенники, ведь банки никогда не станут звонить, чтобы предупредить о блокировке карты или о мошеннических операциях по ней – они просто ее заблокируют и будут ждать ваших действий. А именно – безотлагательного посещения отделения банка или звонка в колл-центр по номеру, который указан на обратной стороне карты. Помните, что при бесконтактной оплате не всегда запрашивается пин-код. Поэтому, если вы храните карту в ненадежном месте, любой мошенник, имеющий терминал оплаты, может прислонить его к вашей карте и списать сумму. Речь идет о технологии бесконтактной оплаты PayPass или PayWave, когда для оплаты пользователю достаточно поднести свою карту близко к терминалу. Важно хранить банковскую карту там, где она будет недоступна для мошенника, и лучше не хранить одну карту, а держать рядом несколько – тогда устройство не поймет, с картой карты списывать средства, и не сможет это сделать. Еще одним решением может быть кошелек с технологией защиты RFID: данная технология не позволит считать данные вашей банковской карты, если она находится в кошельке. К сожалению, в век хакерских атак и киберпреступлений дополнительные средства защиты не бывают лишними. Если вам только предстоит оформить банковскую карту – сравните условия банков. Особое внимание обратите на сумму ежемесячного обслуживания карты, наличие и размер кэшбека, скидок для держателей карты. Все это должно подходить именно вашему формату доходов и расходов. Не всем подойдет «золотая карта» с особыми условиями – для кого-то ее содержание станет излишним. Планируйте свой бюджет с помощью мобильного приложения или на сайте банка. Разделите траты по областям – коммунальные услуги, еда, развлечения, ипотека и т.п., так вы сможете заранее спланировать свой бюджет на месяц и не будете бояться выйти за рамки, а просто начнете следовать плану. Возможно, это поможет вам начать экономить или откладывать средства на вашу мечту. Обязательно подключите к вашим банковским картам сервис СМС-уведомлений о проведённых операциях, но помните – за это может взиматься комиссия или фиксированная плата. Это нужно для того, чтобы сразу обнаружить мошеннические операции с картой и вовремя отреагировать. Старайтесь регулярно проверять выписки по своим картам. Удобнее всего это делать через интернет-банк или мобильное банковское приложение. Средства, необходимые для совершения онлайн-покупки, лучше перевести с основной карты на дополнительную непосредственно перед проведением платежа. Так, даже если вы «засветите» свою карту мошенникам, они смогут воспользоваться только ограниченной суммой на дополнительной карте. В противном случае, действительно, в их руки попадет доступ ко всем средствам на карте, и вряд ли они избегут соблазна списать всю сумму. Перед тем, как вводить данные карты для оплаты в интернет-магазине, проверьте адрес сайта. Он обязательно должен начинаться с символов «https://», а рядом с ними должно присутствовать изображение закрытого замка зелёного цвета. И не забудьте убедиться, что имя сайта соответствует названию магазина. Не используйте в качестве пин-кода первые цифры даты вашего рождения и тем более не записывайте пин-код на карте или на ином носителе, который будет находиться рядом с вашей картой (например, на листке, который лежит в вашем кошельке).

Как снизить риск заражения через наличные

Если вы все же пока не готовы переходить на бесконтактную оплату товаров и услуг и отказаться от наличных денег, помните, что необходимо следовать установленным рекомендациям по гигиене, избегая прикасаний к лицу руками, которыми вы до этого трогали денежные купюры. После контакта с ними вам стоит сразу тщательно промыть руки с мылом и водой. Альтернативой является использование водно-спиртового раствора (лучше, если концентрация спирта превышает 60%).

Есть ещё один трюк, который может вам помочь, хотя не является надежным. Он заключается в использовании недоминирующей руки во время передачи денежных купюр. Когда мы бессознательно касаемся своего лица, мы обычно делаем это доминирующей рукой (той, которой привыкли). Присмотритесь к своим привычкам и будьте осознанными.

Совершенно понятно, что после того, как улицы снова наполнятся людьми, а магазины, рестораны и кафе – посетителями, мы уже будем более ответственно подходить к гигиене и пересмотрим свои привычки. Наш привычный мир сильно трансформируется под влиянием пандемии. Мы вынужденно становимся более рациональными в тратах и меняем сценарии поведения. Переход на безналичную оплату – важное и правильное решение.