Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

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Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним видом и ценой, не стоит. Исследования Роскачества показали, что следует особенно внимательно подходить к выбору школьной формы и обуви для ребенка. В этих категориях многие товары оказались опасными для здоровья. Как правильно выбрать форму и обувь, а также рюкзаки и надежные гаджеты, рассказали специалисты Роскачества.

О выборе школьной формы и футболок

В школьных костюмах ученики младших классов проводят большую часть дня. Важно, чтобы ткань, из которой сшита одежда, была воздухопроницаемой и гигроскопичной. Кожа ребенка должна в такой форме дышать. Независимо от того, брюки или блузку, пиджак или сарафан вы выбираете, всегда обращайте внимание на ткани и состав изделия.

Главное правило — синтетических волокон в одежде для ребенка должно быть не более 65%. Информацию о составе можно найти на бирке.

Рекомендуется отказаться от покупки, если подкладка вещи синтетическая на 100% (полиэфирное волокно, полиэстер). Скорее всего, воздухопроницаемость и гигроскопичность (способность ткани поглощать влагу) у такого изделия будут крайне низкими. Например, лучше присмотритесь к вискозе — это искусственное волокно обладает свойствами натуральных тканей.

Искусственные и синтетические волокна — в чем разница

Многие ошибочно называют синтетикой все, кроме хлопка, льна, шелка и шерсти. Это не совсем верно. Химические волокна делятся на искусственные и синтетические.

Искусственные волокна производят из природных видов сырья растительного происхождения (например, из целлюлозы) путем их искусственной переработки. Свойства искусственных волокон очень похожи на свойства натуральных. К таким волокнам, например, относят вискозу: легкие вещи из этого материала можно смело носить и летом как альтернативу натуральным тканям.

Синтетические же волокна получают из продуктов переработки нефти, угля и природного газа с помощью химического синтеза. Их объединяют общим понятием «химические волокна» или «синтетические волокна». Наиболее популярные названия, которые у всех на слуху: «полиэстер», «полиамид», «акрил» и «эластан».

На что обратить внимание при выборе школьной формы

Ткань не должна быть чересчур плотной. Даже у хлопковых блузок и рубашек воздухопроницаемость может быть низкой. Это зависит от плотности плетения нитей.

Учитывайте размер и крой: одежда должна быть по фигуре, но не стеснять движений. На коже в местах наибольшего сдавливания могут появляться покраснения, вплоть до натертостей.

Оцените швы. Грубые швы могут натирать кожу ребенка, а слишком слабые — быстро разойтись. Для проверки ткань можно растянуть в разные стороны и оценить состояние шва в таком положении.

Неприятный «химический» или резкий сильный запах — признак небезопасности изделия. В этом случае лучше отказаться от покупки.

Навигатором при выборе качественной и безопасной одежды и обуви для ребенка станут рейтинги Роскачества.

Предъявите ваши документы!

Выбирая одежду, большинство покупателей ориентируются на личные предпочтения: по цвету и фасону, типу и составу материала. При этом забывают посмотреть на документы.

Прежде чем сделать покупку, попросите продавца показать сертификат соответствия. Затем проверьте, действителен ли сертификат в реестре на сайте Росаккредитации. Следует отказаться от покупки, если продавец не готов предоставить сертификат или данный сертификат на сайте Росаккредитации имеет статус отмененного.

Старайтесь избегать покупок на вещевых рынках. Если нет доказательств, нет свидетелей покупки, то сдать товар обратно будет весьма проблематично.

Приобретать одежду лучше в специализированных магазинах или крупных интернет-магазинах. В случае выявления недостатков у товара покупатель сможет предъявить продавцу претензии.

О выборе рюкзака

Главное при выборе рюкзака не цвет и размер, а качество спинки. Спинка рюкзака для школьника младших классов должна быть формоустойчивой, жесткой, несгибаемой.

Согласно техническому регламенту, к рюкзакам для учеников начальной школы есть дополнительные требования: изделие должно плотно прилегать к спине обучающегося. Рюкзак должен иметь длинные (60-70 см) и широкие лямки (не менее 3,5-4 см – в области плеча и не менее 2-2,5 см – по всей длине). Длина (высота) изделия должна быть от 30 до 36 см, а ширина (глубина) — 6-10 см. Передняя стенка должна быть короче задней: ее оптимальная длина — 22-26 см.

Вес рюкзака не должен превышать 700 г. для учащихся начальных классов, для средних и старших классов — не более 1000 г.

Важно! Не рекомендуется покупать ранец «на вырост» — он не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. Походящий по размеру ранец не должен быть шире плеч и ниже талии ребенка.