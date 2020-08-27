4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

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Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в народ. В одной ситуации мы вспомним, что «тепленькая пошла», в другой отметим, что «наши люди в булочную на такси не ездят». А ведь речь персонажей – это еще и источник знаний. В День российского кино РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО вспомнили цитаты из отечественных фильмов, чтобы, разобрав ошибки героев, дать несколько финансовых советов.

ЦИТАТА: Все ж заранее известно! Сначала будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купят. Все, как в Госплане, на двадцать лет вперед расписано. («Москва слезам не верит», 1979)

ОШИБКА: Хваткая Людочка уверена: планирование – дело мещанское, она же пойдет по жизни легко и спонтанно. И пока другие будут методично копить на холодильник, она сразу сорвет «джек-пот».

ОБЪЯСНЕНИЕ: На самом деле финансовый план нужен не для того, чтобы бесконечно экономить, он помогает получать больше за те же деньги. Конечно, пока мечта остается чем-то абстрактным, трудно к ней приблизиться. Поэтому прежде всего нужно поставить перед собой конкретные цели и распределить их по степени важности. Затем следует оценить свой бюджет, проанализировав доходы и расходы, это позволит понять, сколько времени потребуется на достижение цели. Дальше останется только следовать плану. Каждое отступление от него отдаляет желаемый результат, но и это можно внести в план расходов – например, как статью «Спонтанность».

ЦИТАТА: Желаешь разбогатеть, странник? Только сегодня и только здесь, самый большой приз – два полцарства. Рискни и почувствуй удачу на вкус! («Алёша Попович и Тугарин Змей», 2004)

ОШИБКА: Все так выгодно начиналось: отдать вроде бы нужно немного, всего одну подкову, а получишь два полцарства. А после первых выигрышей Юлий и вовсе поверил: удача – его второе имя! Льстивые речи дерева-мошенника пустили корни, и вот легкомысленный конь уже готов отдать все за призрачный приз.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Мошенники часто взывают к жажде наживы: сообщают, что получить деньги можно в очень ограниченный период, а специальные условия действуют только для отдельных людей. Чтобы внезапно разбогатеть, нужно лишь перейти по ссылке или ответить на несколько вопросов. И маленький нюанс: надо заплатить какую-нибудь несущественную сумму, к примеру, за сам перевод или услуги «банка». Многие в погоне за гипотетическими миллионами расстаются с реальными тысячами. В лучшем случае они просто лишаются средств, в худшем – оказываются еще и должны тем, кто вряд ли захочет возвращать деньги по закону.

ЦИТАТА: «Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был!» («Афоня», 1975)

ОШИБКА: Штукатур Коля и так попал в непростую жизненную ситуацию, а тут еще его угораздило представиться родственником случайного знакомого, сантехника Афони. И теперь друг Афанасия при каждой встрече начинает требовать с Коли деньги по долгу, к которому тот не имеет никакого отношения.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Конечно, ситуации бывают разные. В одних родственники (или же просто посторонние люди) действительно должны платить за должника, к примеру, они выступали созаемщиками или поручителями по кредиту или же являются наследниками того, кто брал деньги. В других случаях по закону вроде бы родственники в стороне, но в их интересах помочь близкому, например, если они пользуются имуществом, которое юридически принадлежит должнику, или же он владеет частью общего жилья. Но важно помнить: если вы не подписывали никакие бумаги, то ничего не должны и не обязаны решать чужие финансовые проблемы. И если вам звонят (а, может быть, как в фильме, кричат в окно) кредиторы или коллекторы, к которым вы не имеете отношения, у вас есть право отказаться с ними общаться.

ЦИТАТА: Рубль штучка, три рубля кучка. А в кучке три штучки. «Спортлото – 82», 1982)

ОШИБКА: Понять условия сделки в такой ситуации могут не все, слишком много слов и слишком они запутаны. Так происходит не только на продуктовом рынке, но и финансовом: линейка продуктов широка, у каждого свои особенности и свои риски. Не разобравшись с объемом информации, человек легко может ошибиться.

ОБЪЯСНЕНИЕ: Упрощение и унификация – именно они помогут потребителю. Банк России совместно с участниками рынка разрабатывает Ключевые информационные документы (КИД). Это своеобразный паспорт продукта, где необходимая информация изложена простым и доступным языком, что позволяет сравнивать и выбирать, минимизируя риски. КИД будут внедрены для всех основных финансовых инструментов, от вкладов и карт до внебиржевого форвардного договора. В любом случае, при заключении любого договора следует тщательно его изучить (включая графики, приложения и последнюю страницу) и подписывать его только в том случае, если все пункты понятны.

ЦИТАТА: «Дядь, дай 10 копеек! — А может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?!» («12 стульев», 1971)

ОШИБКА: В этом диалоге и ошибки нет, да и сложно предположить, что Великий комбинатор не знает, как защитить деньги. Зато ставшую уже крылатой фразу можно использовать в разговоре с современными мошенниками.

ОБЪЯСНЕНИЕ: «Деньги любят тишину», — уверял Рокфеллер, а раз он стал миллиардером, то нет причин ему не доверять в финансовом вопросе. Вы не выкладываете снимки с дорогими машинами или с фешенебельных курортов или вовсе не зарегистрированы в социальных сетях, а потому уверены, что не интересны злоумышленникам? Они не гнушаются никаким заработком, и даже виртуальная жизнь аскета не поможет, если ваш телефонный номер оказался в их руках. Они всяческими правдами и неправдами будут выяснять в разговоре, сколько именно у вас на счету. ПИН-код и CVV-код с карты, проверочные коды из СМС и прочие персональные данные сегодня – тот самый ключ от квартиры, где лежат деньги. И отдавать его никому не следует.