7info публикует результаты открытия нового сезона Рязанской лиги КВН

Информационный партнёр Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН 7info публикует результаты первой игры нового сезона. В рамках открытия сезона был разыгран целевой денежный сертификат на поездку в Сочи и определены первые претенденты на участие в открытом Музыкальном Кубке Губернатора «Поющий Косопуз-2023», который состоится в этом году уже в третий раз. Традиционно большой летний фестиваль проводится в День города и становится одним из самых зрелищных событий среди городских торжеств.

Результаты выступления команд–участниц открытия нового сезона:

команда «Исправимся» (г. Королёв) – 54 балла;

сборная Рязанского Политеха «Ради тех» – 59 баллов;

команда «Диванодамы», (г. Дмитров) – 61 балл;

команда «Кларнет Клары», РГУ имени С. А. Есенина – 48 баллов;

команда «Время первых», Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя – 59 баллов;

команда «Геоид» (г. Москва) – 58 баллов;

команда «Мы подумаемъ» (г. Москва) – 50 баллов;

«Сборная Средиземья» (г. Москва) – 54 балла;

команда «Армия прекрасных половин» АПУ ФСИН, г. Рязань – 68 баллов.

Целевой сертификат на 30 тысяч рублей поделили между собой «Диванодамы» (10 тысяч рублей) и «Армия прекрасных половин» (20 тысяч рублей).

Также жюри определили, что в номинации «Лучшая шутка» победу одержала команда Политеха, в номинации «Лучший номер» – «Геоид».

В номинации «Мисс игры» победила представительница команды «Мы подумаем», в номинации «Мистер игры» – представители команды «Время первых». «Голосом игры» стала представительница «Армии прекрасных половин».

Подарком для участников и гостей открытия стало выступление команды КВН «Айседора Дункан». Команда-чемпион Рязанской и Международной лиги 2022 года по итогам Сочинского фестиваля 2023 года попала в голосование на «Разрыв дня», второй тур и по итогам просмотров прошла в Первую лигу КВН. Сейчас квнщицы ожидают результатов игры Первой лиги, которые могут подарить им возможность выхода в 1/4 финала.

Большой текстовый репортаж, фото и видео с открытия нового сезона Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН совсем скоро будут размещены на сайте 7info. Следите за новостями!