Четверг, 8 июня, 2023
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71% россиян считают главным достоинством работодателя высокую зарплату

Татьяна Проводина
Image by jcomp on Freepik

70% россиян в целом нравится их нынешняя работа, при этом 71% готовы сменить её. Более половины считают, что работа мечты должна приносить доход от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

73% опрошенных столкнулись с опытом поиска работы в последние два года. Из них 15% удалось найти работу очень быстро, не более чем за неделю с момента начала поисков. 21% достигли цели через 2-3 недели, столько же искали работу более месяца. 16% сообщили, что им так и не удалось найти работу (на Дальнем Востоке 22%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе по 11%). При этом 27% не искали работу в последние два года (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 39%, на Северном Кавказе 21%).

Отвечая на открытый вопрос о главных качествах для успешной профессиональной карьеры в современном мире (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли хорошее знание основ избранной профессии, а также коммуникабельность и умение выстраивать отношения (по 67%). Кроме того, 55% считают таким качеством умение решать несколько задач сразу, а 50% — способность адаптироваться к меняющимся требованиям руководства. 45% считают главным качеством для успешной карьеры хорошее образование. Менее всего, по мнению россиян, для карьеры важно владение иностранными языками. 21% считают, что важно владеть английским и только 4% — китайским.

Среди главных достоинств работодателя (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне выделяют высокую зарплату (71%), отношения внутри коллектива и хорошее отношение руководителей к наемным работникам (по 60%), а также хороший социальный пакет (52%). Для 47% важны комфортный офис и хорошие условия труда, для 43% — возможность развиваться, значимые проекты, для 37% — гибкий график, для 29% — возможность удаленной работы.

70% опрошенных нравится их нынешняя работа (18% очень нравится, 52% скорее нравится). Наибольший процент удовлетворенных работой на Северном Кавказе (76%) и на Урале (73%), наименьший – в Москве и Московской области (65%). 18% не нравится их нынешняя работа (2% очень не нравится, 16% скорее не нравится). Еще 12% заявили об отсутствии работы.

Не хотят менять нынешнюю работу прямо сейчас 29% опрошенных. При этом 13% определенно готовы сменить её, еще 54% сменят, если поступит более выгодное предложение. 4% горят желанием сменить работу при первой возможности (на Дальнем Востоке 10%). Таким образом в разной степени готовности сменить работу находятся 71% респондентов.

Лишь 4% согласны на доход от своей работы мечты до 50 тысяч рублей в месяц. 25% считают, что идеальная работа должна приносить ежемесячно 50-100 тысяч рублей, 34% — 100-200 тысяч рублей, 20% — от 200 до 500 тысяч рублей. 6% оценивают желаемый ежемесячный доход от работы мечты в 500 тысяч — 1 миллион рублей, еще 6% — в сумму более 1 миллиона рублей. Только 5% сказали, что им неважно, какой доход будет приносить работа мечты (в Сибири таких бессребреников 11%, а на Урале и в Приволжском федеральном округе по 3%).

  • Опрос проведен 30 мая — 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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