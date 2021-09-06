7 сентября — Титов день или Листопадник. Что нельзя и что нужно делать

В народном календаре день 7 сентября назван в честь преподобного Тита, ученика апостола Павла. Также этот день часто называют Листопадником. Считается, что в это время на деревьях начинают желтеть листья. Много традиций и поверий существовало у наших предков для седьмого дня сентября. Некоторые из них дошли до нас.

Что нельзя и что нужно делать в Титов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и заперты 7 сентября

Традиционно на Тита принято ходить за грибами в лес. Считалось, что в эту дату они делают человека сильнее и мудрее. Если удавалось набрести на грибную полянку, это символизировало скорый приход в дом богатства и благополучия. Если грибов не было – значит, следующий год мог стать засушливым и неурожайным.

Не наступайте 7 сентября на мухомор. Этим незамысловатым поступком не на шутку можно разозлить лешего. Если он начнёт мстить, то могут начаться сильные головные боли и жуткие видения.

Хозяйки в этот день заговаривали чайный гриб. Если над банкой с грибом прошептать заветное желание, оно обязательно сбудется.

Перед тем, как напоить скот, в ведро бросали серебряный предмет. Этот нехитрый ритуал позволял защитить коров, овец и коз от болезней в холодное время года.

Если на Тита шёл дождь, то запрещалось ходить на рыбалку. Поход мог закончиться бедой.

Не стоит смотреть сегодня на луну. Это может в будущем привести к проблемам с глазами.

На Листопадник наши предки искали разноцветные листья и собирали из них букеты. Считалось, что они защищают дом от злых духов.

Народные приметы 7 сентября

Если после обеда идёт дождь, то зимой будет мало снега;

Если грибов на Тита много, то следующий год будет плодородным;

Деревья трещат – к наступлению сухой погоды;

Вороны каркают над трубой – грядут заморозки;