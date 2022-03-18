666 жителей Донбасса остаются в пунктах временного размещения Рязанской области

По состоянию на 17 марта в пунктах временного размещения Рязанской области остаются 666 человек, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает региональная опергруппа.

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Из них 352 человека — дети.

На сегодняшний день 23 человека госпитализировано, 7 из них с диагнозом COVID-19. Обучение проходят 160 школьников, 81 ребенок посещает дошкольные образовательные учреждения.

По телефонам «горячей линии» министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области поступило 688 обращений, связанных с оказанием материальной помощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан.

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На счёт помощи прибывшим из ЛНР и ДНР в Фонде соцподдержки населения поступило 12,27 млн руб. Федеральные единовременные материальные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили 486 эвакуированных жителей Донбасса.