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53% жителей Рязанской области, начали работать раньше 18 лет — hh.ru

7info

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в ходе опроса выяснили, что больше половины жителей Рязанской области начали работать в 17 лет или раньше. Еще 28% — в 18-20 лет, а 15% — в 21 год или позже.

Среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (60% против 49% у женщин). Высокой долей респондентов, которые начали работать подростками, отличаются профобласти «Туризм, гостиницы и рестораны» и «Рабочий персонал». Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Респонденты, начавшие работать раньше 18 лет, рассказали, почему решили устроиться на работу в этом возрасте (можно было выбрать несколько ответов):

● ради финансовой независимости — 52%;

● чтобы накопить деньги на что-то определенное — 31%;

● чтобы с пользой проводить личное время — 31%;

● чтобы содержать себя — 21%.

● чтобы помочь родителям — 20%;

Интересно, что большинство родителей (78%) тех жителей Рязанской области, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению. А 16% — нейтрально.

Больше половины респондентов (58%) считают, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас. 42% придерживается противоположного мнения. Больше всего таких соискателей в профобластях «Юриспруденция», «Высший и средний менеджмент» и «Туризм, гостиницы и рестораны».

44% жителей Рязанской области рассказали, что столкнулись с проблемами на первой работе:

● столкнулись с негативным отношением со стороны начальства или коллег — 10%;

● пришлось выбирать между работой и учебой — 8%;

● описание вакансии разошлось с реальностью — 8%;

● выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 8%.

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