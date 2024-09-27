5 октября в Константинове выступит народный артист РФ Валерий Баринов

В субботу, 5 октября, на главной сцене в Константинове выступит народный артист РФ Валерий Баринов. Об этом сообщает официальная страница музея-заповедника ВКонтакте.

В этот день на родине поэта отпразднуют 129-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина.

Зрители смогут услышать стихи Есенина в исполнении Баринова, а также музыку из советских фильмов. Народный артист выступить в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей» из Москвы. Дирижёр — Евгений Волчков.

Возрастное ограничение: 6+.