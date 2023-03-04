5 марта 1942 года увидела свет Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича

81 год назад, 5 марта 1942 года, в Куйбышевском театре оперы и ба­лета состоялась премьера легендарной Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича.

Шостакович начал писать свою симфонию в самом начале Великой Отечественной войны. Работал над ней он с необычайным воодушевлением, однако полностью отдаваться написанию симфонии Шостаковичу не удавалось. Наряду с другими Ленинградцами он много работал: строил противотанковые укрепления, дежурил по ночам на чердаках крышах и домов, тушил зажигательные бомбы.

К концу сентября 1941 года были написаны три части симфонии. В октябре Шостакович вместе с двумя детьми отправился в эвакуацию в Куйбышев. Там работа над симфонией активно продолжилась, а закончить её удалось в декабре этого же года.

Свет Ленинградская симфония увидела 5 марта 1942 года на сцене Театра оперы и балета Куйбышева. Её исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда. После Куйбышева симфонию сыграли в Москве и Новосибирске.

Особая дата в истории Ленинградской симфонии – 9 августа 1942 года. Этот день ранее был объявлен немецким командованием датой вступления в Ленинград. Тогда Седьмая симфония Шостаковича прозвучала в филармонии северной столицы. Инициатором и организатором её исполнения в осаждённом городе был главный дирижёр Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг. Концерт прошёл, по словам дирижера, «при совершенно переполненном зале», слушали симфонию вооружённые моряки и пехотинцы, а также одетые в телогрейки бойцы ПВО и похудевшие завсегдатаи филармонии. Безопасность мероприятия обеспечивал огонь советской артиллерии. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры. Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив их плакать. В великой музыке нашло своё отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране.

Исполнение симфонии также транслировался по радио и громкоговорителям городской сети. Её слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска.

Много позже, двое туристов из ГДР, разыскавшие Элиасберга, признались ему:

– Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…