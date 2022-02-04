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Пятница, 4 февраля, 2022

30-летнего рязанца осудят за избиение до смерти 15-летнего подростка

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30-летнего рязанца осудят за избиение до смерти 15-летнего подростка

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области
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В Рязани будут судить безработного 30-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 15-летнего школьника, сообщает пресс-служба следственного комитет по региону.

Следователи установили, что 7 августа 2021 года обвиняемый избил 15-летнего подростка из-за денежного долга в 5 тысяч рублей, который последний не вернул.

В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы несовершеннолетний впал в кому. Спустя три недели он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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Уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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