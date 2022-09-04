3 сентября пробы воздуха в Рязанской области соответствовали гигиеническим нормативам

Управление Роспотребнадзора продолжает отслеживать состояние атмосферного воздуха в Рязанской области на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

По данным лабораторно-инструментальных исследований на 3 сентября, предоставленным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», в рабочем посёлке Гусь-Железный и городе Касимов пробы воздуха соответствовали гигиеническим нормативам.

Надзорное ведомство продолжает контролировать состояние атмосферного воздуха на территории региона.

Накануне поздно вечером стало известно о наборе добровольцев для тушения природного пожара в Касимовском районе.