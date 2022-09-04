Воскресенье, 4 сентября, 2022
Татьяна Проводина

3 сентября пробы воздуха в Рязанской области соответствовали гигиеническим нормативам

Image by standret on Freepik

Управление Роспотребнадзора продолжает отслеживать состояние атмосферного воздуха в Рязанской области на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

По данным лабораторно-инструментальных исследований на 3 сентября, предоставленным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», в рабочем посёлке Гусь-Железный и городе Касимов пробы воздуха соответствовали гигиеническим нормативам.

Надзорное ведомство продолжает контролировать состояние атмосферного воздуха на территории региона.

Накануне поздно вечером стало известно о наборе добровольцев для тушения природного пожара в Касимовском районе.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7