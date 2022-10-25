25 октября по ряду улиц в Рязани не будет холодной воды

Во вторник, 25 октября, на нескольких рязанских улицах отключат холодную вод:

С 9:30 до 17 часов холодное водоснабжение отключат по адресам:

ул. Гайдара, д. с 1 по 63 (по нечётной стороне), д. с 2 по 64 (по чётной стороне),

ул. Котовского, д. с 15 по 63 (по нечётной стороне), д. с 2 по 20 (по чётной стороне),

ул. Ушакова, д. с 1 по 63 (по нечётной стороне), д. с 2 по 64 (по чётной стороне),

ул. Корнилова, д. с 1 по 63 (по нечётной стороне), д. с 2 по 64 (по чётной стороне),

ул. Мусоргского, д. с 1 по 63 (по нечётной стороне), д. с 2 по 66 (по чётной стороне),

ул. Кутузова, д. с 1 по 63 (по нечётной стороне), д. с 16 по 44 (по чётной стороне),

ул. Проезд Котовского, д. с 1 по 21 (по нечётной стороне), д. 4 (с/т «отдых-2»), д. 4,

ул. Щорса, д. с 7 по 31 (нечетная сторона), д. с 2 по 32 (по чётной стороне), д. 2а, д. 2б, д. 2в.

Техническую воду будут подвозить к дому 2б по улице Щорса с 10:30.

С 9 до 17 часов холодной воды не будет по адресам:

ул. Весенняя, д. с 1 по 68,

ул. Энгельса, д. 17, д. 19, д. 21;

ул. Полевая, д. с 1 по 80,

ул. Садовая, д. с 1 по 44,

ул. Интернациональная, д. 16 к. 6, д. 16 к. 7, д. 18 к. 1, д. 18, д. 16а, стр. 1 (рынок), д. 16а, стр. 5 (рынок),

ул. Чапаева, д. с 1 по 166.

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте рязанской мэрии.

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