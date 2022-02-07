22 рязанца получили возможность вступить в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд подвели итоги пилотного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. За шесть месяцев с момента его запуска в июле 2021 г. Почта отправила письма от Национального РДКМ с наборами для взятия биообразца 4 724 добровольцам. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови.

Заявки поступили из 82 регионов России, в том числе и из Рязанской области.

Почта России, Национальный РДКМ и Русфонд продолжат сотрудничество

и в 2022 г. Специально для этого проекта Почта доработала функционал личного кабинета Национального РДКМ: теперь по каждой заявке можно увидеть весь путь от отправки набора добровольцу до получения собранного биообразца регистром, в том числе период нахождения конверта у потенциального донора. Внесенные изменения позволят получать более глубокую аналитику о движении писем и присылать уведомления тем людям, которые по каким-то причинам не забирают конверты на почте или задерживаются с отправкой биоматериала.

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Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца – её оплачивает Почта России.