В Касимовском округе на племзаводе запущен новый блок молочной фермы

В Касимовском округе на племзаводе «Дмитриево» запущен новый блок молочной фермы. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Рязанской области.

В новом молочном комплексе АО Племзавод «Дмитриево» Касимовского округа в конце октября ввели в эксплуатацию сухостойно-родильный блок на 560 голов крупного рогатого скота.

Животноводческий комплекс на 2016 коров начали строить в 2021 году, поэтапно вводили в эксплуатацию, и в 2025 году планируется полностью завершить процесс установки оборудования и заполнения поголовьем.

Поголовье нового комплекса преимущественно укомплектовано собственными животными: «Дмитриево» имеет статус племенного завода по разведению КРС голштинской породы. Строительство комплекса создало 30 новых рабочих мест.

АО ПЗ «Дмитриево» Касимовского округа – один из крупных региональных производителей молока, картофеля и овощей. Поголовье КРС – более 5,1 тыс. голов, в том числе 2,3 тыс. коров.

Племзавод «Дмитриево» входит в тройку предприятий с наивысшей продуктивностью коров в Рязанской области.