Иностранку, обвиняемую в торговле людьми, задержали в Рязанской области

В городе Новомичуринске Рязанской области полицейские задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске по запросу правоохранительных органов одной из стран Средней Азии.

В полицию Рязанской области поступила информация о том, что 36-летняя гражданка страны Центральной Азии, прибывшая в Россию на законных основаниях, может проживать в Пронском районе. В ориентировке на розыск говорилось, что её обвиняют в пособничестве торговле людьми с целью вовлечения в занятие проституцией. Потерпевшие, как следует из ориентировки, прибывали в Россию из стран Средней Азии.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Пронскому району получили сведения о местонахождении разыскиваемой и задержали её. Обвиняемая была взята под стражу, после чего с соблюдением всех законных процедур будет передана инициаторам розыска.