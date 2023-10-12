2 человека погибли, 2 серьёзно пострадали при падении беспилотника в Белгороде

В Белгороде система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом. Спасатели извлекли из-под обломков трупы мужчины и женщины, предположительно, под завалами остался ребёнок.

Двое пострадавших доставлены в больницу № 2 города Белгорода. Мужчина, получивший ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей, в состоянии комы. Состояние женщины оценивается медиками как тяжёлое. У пострадавшей перелом нижней конечности, сотрясение головного мозга.

По словам Гладкова, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Разрушения на месте падения БПЛА серьёзные: разрушен дом, 2 дома и 3 автомобиля повреждены.

Спасательные работы продолжаются.