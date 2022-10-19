19 октября в России отмечают День образования службы криминалистики

19 октября в России отмечается 67-я годовщина со Дня образования службы криминалистики. Ветеранов следствия и обучающихся образовательных организаций СКР поздравил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Опыт и знания следователей-криминалистов помогают расследовать самые сложные и запутанные преступления, – отметил глава СКР. Александр Бастрыкин рассказал, что только за 9 месяцев 2022 года расследовано почти 5 тысяч преступлений прошлых лет, совершённых в том числе более двух десятилетий назад.
На территориях четырёх новых регионов страны активно формируются следственные органы. Глава СКР поблагодарил следователей за самоотверженный труд и пожелал им и их семьям здоровья и благополучия.
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