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Среда, 30 июня, 2021
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18-летняя девушка попала под поезд в Архангельске

Елена Лобанова
18-летняя девушка попала под поезд в Архангельске
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В среду, 30 июня, в Архангельске под поезд попала 18-летняя девушка. Ее госпитализировали в травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба 112. 

Происшествие произошло в 13:27 на станции Бакарица. Тепловоз двигался из локомотивного депо в Исакогорке на станцию Архангельск — Город. 

В том месте железнодорожные пути отделяют жилые кварталы от остановок общественного транспорта. Именно туда и направлялась девушка. 

— Пострадавшая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Оборудованный переход находится примерно в километре от места происшествия, — говорится в сообщении. 

Машинист заранее заметил пешехода, поэтому начал тормозить и издавать звуковые сигналы. Это позволило минимизировать последствия: поезд задел девушку по касательной. 

Предположительно, пострадавшая не слышала сигнал из-за наушников. Когда приехала скорая помощь, девушка была еще в сознании. Ее госпитализировали в больницу №1 с подозрением на сотрясение головного мозга.

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