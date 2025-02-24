18-летний юноша убил своего дядю молотком

Племянник убил своего дядю молотком. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

В августе 2024 года 18-летний юноша убил своего дядю, с которым у него произошел конфликт из-за постоянного употребления последним алкоголя. Выяснилось, что племянник заранее спланировал преступление.

Предложив дяде вместе выпить, молодой человек отвел мужчину в безлюдное место, где нанес ему несколько ударов молотком в область головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений потерпевший почти сразу скончался, а обвиняемый с места преступления скрылся.

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В кратчайшие сроки была установлена личность подозреваемого, и юношу задержали. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.