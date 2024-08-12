Понедельник, 12 августа, 2024

15 тысяч украинских дезертиров задержали на границе Румынии

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

С начала военных действий почти 15 тысяч украинских дезертиров были пойманы при попытке нелегально перейти границу с Румынией, при этом 24 человека погибли. Эти данные приведены в видеорепортаже портала hotnews.ro.

По информации, полученной от пограничной полиции Марамуреша, до 23 июля северную границу пересекли 14 652 украинца. Ежедневно правоохранители выявляют около 50-60 человек, которые тем или иным образом обходят румынскую границу. Число таких случаев растет с каждым месяцем, аналогичная ситуация наблюдается и на границах с Польшей и Молдавией.

Если дезертиров поймают пограничники Украины, им грозит тюремный срок, так как согласно законоположению, мужчины в возрасте 18-60 лет не могут покидать страну. На румынской стороне границы ходят слухи о риске быть застреленным.

После 24 февраля 2022 года румынские спасатели обнаружили тела 24 погибших украинцев, но предполагается, что реальное число жертв значительно выше. Многие не готовы к такому переходу, а беглецы рискуют, так как Румыния не отправляет их обратно на родину.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Центр занятости населения предлагает бесплатное обучение рязанкам

Объявлен тендер на разработку проекта ледовой арены в Касимове

Shkulev Media Holding покупает рязанское СМИ

Герой России Владислав Головин принял участие в создании игры, посвящённой СВО

Супруг рязанки, погибшей в автомобильной аварии в Ивановской области, поделился подробностями трагедии

В Касимовском районе прошли полицейские рейды

В Рязани женщина с одной почкой стала мамой

Жительница Старожилова вырастила на участке огромный помидор

В СберЗдоровье рассказали, как россияне заботятся о здоровье сердца

Простые решения с высоким эффектом: РЦК Рязанской области помогает развитию центра компетенций в Крыму

Первый Фестиваль Рязанской области по сапбордингу провела ГК «Зелёный сад»

Два человека погибли на пожарах в Рязанской области на прошлой неделе