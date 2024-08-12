15 тысяч украинских дезертиров задержали на границе Румынии

С начала военных действий почти 15 тысяч украинских дезертиров были пойманы при попытке нелегально перейти границу с Румынией, при этом 24 человека погибли. Эти данные приведены в видеорепортаже портала hotnews.ro.

По информации, полученной от пограничной полиции Марамуреша, до 23 июля северную границу пересекли 14 652 украинца. Ежедневно правоохранители выявляют около 50-60 человек, которые тем или иным образом обходят румынскую границу. Число таких случаев растет с каждым месяцем, аналогичная ситуация наблюдается и на границах с Польшей и Молдавией.

Если дезертиров поймают пограничники Украины, им грозит тюремный срок, так как согласно законоположению, мужчины в возрасте 18-60 лет не могут покидать страну. На румынской стороне границы ходят слухи о риске быть застреленным.

После 24 февраля 2022 года румынские спасатели обнаружили тела 24 погибших украинцев, но предполагается, что реальное число жертв значительно выше. Многие не готовы к такому переходу, а беглецы рискуют, так как Румыния не отправляет их обратно на родину.