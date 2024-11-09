Суббота, 9 ноября, 2024
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10 беспилотников атаковали Алексинский химкомбинат в Тульской области — Baza

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Алексей Самохин

Сразу 10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, удалось сбить один БПЛА, 8 упали на территории комбината, еще 1 упал на территории Алексинской ТЭЦ.

К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Повреждено только остекленение нескольких зданий. Также пострадали три находившихся рядом частных дома.

Люди не пострадали.

По данным Минобороны, всего в ночь с 8 на 9 ноября над территорией России были сбиты 50 беспилотников.

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