Звёзды в шоу «Караоке Клаб» на ТНТ побили новый рекорд 

В пятницу 20 июня, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск музыкально-развлекательного шоу «Караоке Клаб» (16+). Здесь российские селебрити не только поют, но и проходят испытания на интеллект, скорость, смекалку, вокальные данные и физическую силу. Ведёт шоу Тимур Батрутдинов, а Гарик Харламов оценивает выступления участников вместе с одним из своих звёздных друзей.

В этом выпуске в кресло жюри вместе с Гариком Харламовым сядет комик Демис Карибидис. А в музыкальном баттле сойдутся две команды. Первая — Ирины Мягковой — комики «Женского стендапа» Ольга Малащенко, Карина Мейханаджян, актриса Валерия Астапова и комик Данияр Джумадилов. Против них сыграет команда Niletto — исполнители Иван Дмитриенко, Seville, Асия и резидент Comedy Club Костя Бутусов.

Среди конкурсов — «Орфопение», в котором звёзды покажут свою грамотность — в словах будут пропущены буквы, которые нужно правильно вставить и, конечно, параллельно петь.

Другим новым испытанием в шоу будет «Велосипесня». В нём участникам предстоит показать свою выносливость и исполнять композиции, крутя педали велотренажёра. Кто прокрутит больше, тот и победил. В какой-то момент участники настолько сильно устанут, что за дело придётся взяться Тимуру Батрутдинову.

Однако по традиции самым сложным раундом шоу останется «Перетягивание вокала», где участникам нужно как можно дольше тянуть ноты в песне. Каждый выпуск российские звёзды, и не только те, кто связан с музыкой, показывают широту своих возможностей и красоту голоса. Этот выпуск не станет исключением, ведь один из комиков шокирует не только Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, но и весь зрительный зал.

«Смотрите, весь зал встал! Это было очень круто!», — будет восторгаться Тимур Батрутдинов.

«Я в абсолютном шоке! Ты удивляешь меня в каждом шоу. Браво, честное слово!», — похвалит Гарик Харламов одного из участников.

Также в этом выпуске звёздам предстоит пройти «Музыкальный лабиринт», исполнять «Полупесни» и угадывать композиции, спрятанные искусственным интеллектом в одной из песен.