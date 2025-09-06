Звёздный продюсер назвал имена самых высокооплачиваемых артистов

Гонорары российских звёзд значительно выросли, и частные мероприятия теперь обходятся в баснословные суммы. Продюсер Павел Рудченко назвал имя певицы, котора считается самой высокооплачиваемой в стране.

По мнению Павла Рудченко, сегодня самой высокооплачиваемой российской певицей является Полина Гагарина. Он отметил, что менеджмент артистов сейчас завышает гонорары в два-три раза, пользуясь тем, что многие звёзды покинули страну. В качестве примера продюсер привёл историю с выступлением Гагариной на Сахалине, где её гонорар составил 23 миллиона рублей.

Кто ещё в списке самых дорогих?

Юрий Антонов. Недавно на «Славянском базаре» ведущий Владимир Березин назвал его самым высокооплачиваемым представителем эстрады. Однако сам певец опроверг эту информацию, заявив, что его средств хватает лишь на содержание животных и бокал шампанского для красивой дамы.

Надежда Кадышева. Она тоже вошла в число артистов с самыми высокими гонорарами. Благодаря новой волне популярности Кадышева подняла свой прайс до 5 млн рублей за 40-минутное шоу.