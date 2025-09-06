Звёздный продюсер назвал имена самых высокооплачиваемых артистов

Гонорары российских звёзд значительно выросли, и частные мероприятия теперь обходятся в баснословные суммы. Продюсер Павел Рудченко назвал имя певицы, котора считается самой высокооплачиваемой в стране.
По мнению Павла Рудченко, сегодня самой высокооплачиваемой российской певицей является Полина Гагарина. Он отметил, что менеджмент артистов сейчас завышает гонорары в два-три раза, пользуясь тем, что многие звёзды покинули страну. В качестве примера продюсер привёл историю с выступлением Гагариной на Сахалине, где её гонорар составил 23 миллиона рублей.
Кто ещё в списке самых дорогих?
- Юрий Антонов. Недавно на «Славянском базаре» ведущий Владимир Березин назвал его самым высокооплачиваемым представителем эстрады. Однако сам певец опроверг эту информацию, заявив, что его средств хватает лишь на содержание животных и бокал шампанского для красивой дамы.
Надежда Кадышева. Она тоже вошла в число артистов с самыми высокими гонорарами. Благодаря новой волне популярности Кадышева подняла свой прайс до 5 млн рублей за 40-минутное шоу.