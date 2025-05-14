Звёздные пары и музыкальные интриги: второй сезон шоу «Поймай меня, если сможешь» стартует 16 мая

В пятницу, 16 мая, в 21:30 на телеканале «Россия» — премьера второго сезона музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» (16+). Ведущий — шоумен Владимир Маркони.

Открыть новый сезон предстоит яркой звёздной команде: в игру вступят две супружеские пары — Валерия и Иосиф Пригожин, а также Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Правила шоу прежние, но от этого не менее захватывающие. Участникам предстоит выяснить, кто из исполнителей действительно поёт, а кто — искусно притворяется. Команда «Звёзды» должна определить, кто из игроков команды «Участники» изображает, что умеет петь. Все 18 конкурсантов сначала исполнят номера под фонограмму, а затем — после выбора команды — споют вживую. Только тогда станет понятно, был ли выбор верным. Всего четыре раунда отделяют команды от победы и призового миллиона рублей.

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В каждом выпуске зрителей ждёт новая звёздная команда, неожиданные эмоции, споры, стратегия и, конечно, множество музыкальных сюрпризов. Зрители смогут не только наблюдать за ходом игры, но и проверять собственную интуицию вместе с участниками.

Валерия:

«Это настоящее музыкальное расследование! Я уже участвовала в шоу, Иосиф тогда был за кулисами. Мы привыкли советоваться друг с другом, чувствуем друг друга. Но даже спустя 22 года совместной жизни у нас бывают разные взгляды. Главное — прислушиваться к сердцу. Атмосфера здесь потрясающая, команда отличная, так что мы точно хорошо проведём время. Правда, по опыту знаю: угадать очень сложно — участники тщательно готовятся, номера ставят профессионально».

Иосиф Пригожин:

«В прошлый раз я смотрел шоу с монитора и почти всегда угадывал. Интересно, получится ли теперь, когда я в зале».

Владимир Пресняков:

«Будем надеяться, что угадаем притворщика. Это весело, азартно и интересно! Но, честно говоря, угадать здесь — практически невозможно».

Наталья Подольская:

«Для нас это первый опыт участия в шоу. Я обожаю игры — это драйв, азарт, проверка интуиции. Очень интересно, получится ли угадать. Всё зависит только от внутреннего голоса и чутья».

Удалось ли звёздным парам выиграть и, главное, разоблачить «тёмную лошадку» в финальном раунде — узнаем уже в эту пятницу на телеканале «Россия».

Фото телеканала «Россия»