«Звездный тандем»: в рязанском «М5 Молл» пройдет всепородная выставка собак

17 февраля (суббота) в ТРЦ «М5 Молл» соберутся любители самых преданных человеку животных – собак. Здесь пройдет национальная выставка собак всех пород «Звездный тандем».

Показать экстерьер своих питомцев на форум в «М5 Молл», организованный кинологическим центром «Тандем», привезут гости из многих российских городов, география которых не ограничена рамками Центрального федерального округа.

На один день «М5 Молл» станет конкурсной площадкой для двухсот породистых собак из Рязани, Воронежа, Йошкар-Олы, Смоленска, Нижнего Новгорода, Брянска, Москвы, Коломны, Тулы, Ярославля… Определять лучший представителей пород будут эксперты международного класса или олдраундеры.

Гости выставки «М5 Молл» не только смогут увидеть лучших представителей пород бигль, пудель, ньюфаундленд, вельш корги пемборг, золотистый ретривер, бассет-хаунд, но и приобрести породистых привитых питомцев от заводчиков, а также получить исчерпывающую информацию от профессионалов о содержании, кормлении и воспитании животных.

В рамках выставки организаторы приготовили для гостей несколько зрелищных программ:

10:00 – начало породистых рингов (оценка экспертами);

12:00 – лекторий от кинологов центра «Тандем»;

13:00 – детская анимационная программа «Щенячий патруль»;

14:00 – танец с собаками;

15:00 – шоу-груминг;

16:00 – трюки с собаками;

17:00 – финальные бесты – выбор лучших представителей пород.

Выставка будет работать 17 февраля (суббота) с 10:00 до 18:00. Место проведения выставки: помещение рядом с магазином Koton, ближайший вход – №6. Развлекательные программы для гостей – атриум у выставочного помещения. Возрастное ограничение 0+. Вход СВОБОДНЫЙ.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

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