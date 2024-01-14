Звезда шоу «Голос.Дети» Вадим Якушев попал в страшное ДТП

Звезда 5-го сезона теле-шоу «Голос.Дети» Вадим Якушев попал в страшное ДТП в Воронежской области, пишет «СтарХит».

Авария случилась 30 декабря 2023 года на трассе М-4 «Дон». По данным СМИ, в машину, в которой находился 20-летний артист, врезался разворачивавшийся на дороге «Мерседес».

Певца экстренно доставили в больницу с переломом позвоночника, ушибами головного мозга и прочими серьёзными травмами. Вместе с ним были госпитализированы 42-летняя мама и ещё три пассажира: 18, 19 и 20 лет.

Якушев с семьёй ехал отмечать Новый год в Пятигорск. Сейчас молодой человек в больнице. По словам матери музыканта, Вадим находится в сознании, руки и ноги двигаются.

Восстановление после тяжёлой травмы займёт несколько месяцев.