Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков откровенно рассказал о рехабе и творческих планах

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru признался, что некоторое время назад добровольно отправился в реабилитационный центр в Таиланде. По его словам, главной целью было не избавление от зависимостей, а переосмысление собственной жизни — и этот шаг оказался успешным.
Меньщиков отметил, что раньше жил по «идеологии Буратино», считая главным в жизни веселье и вечеринки. Пребывание в реабилитационном центре помогло по-новому взглянуть на жизнь и осознать более глубокие смыслы.
Переосмысление повлияло и на его творческую деятельность. Сейчас Степан концертирует с песнями советской эпохи, исполняя композиции из репертуара Муслима Магомаева, Андрея Миронова, Марка Бернеса и других легенд советской эстрады. По его мнению, слушатели тепло воспринимают этот материал.
Он добавил, что не собирается становиться «вторым SHAMAN», однако не исключает сотрудничества с исполнителем известных хитов «Я русский» и «Встанем!».
Кроме SHAMAN, Меньщиков выразил желание записать совместные композиции с Бастой (Василием Вакуленко), Трофимом (Сергеем Трофимовым), Григорием Лепсом и Ларисой Долиной.