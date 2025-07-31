Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков откровенно рассказал о рехабе и творческих планах

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru признался, что некоторое время назад добровольно отправился в реабилитационный центр в Таиланде. По его словам, главной целью было не избавление от зависимостей, а переосмысление собственной жизни — и этот шаг оказался успешным.

«Рехаб — понятие широкое. Я сам поместил себя в среду, где произошла переоценка ценностей», — поделился шоумен.

Меньщиков отметил, что раньше жил по «идеологии Буратино», считая главным в жизни веселье и вечеринки. Пребывание в реабилитационном центре помогло по-новому взглянуть на жизнь и осознать более глубокие смыслы.

«Раньше для меня важнее всего было «хорошенько повеселиться». Теперь я понимаю, что у меня есть потенциал нести свет — своей семье и окружающим. И нельзя разменивать это на ложные ценности», — подчеркнул он.

Переосмысление повлияло и на его творческую деятельность. Сейчас Степан концертирует с песнями советской эпохи, исполняя композиции из репертуара Муслима Магомаева, Андрея Миронова, Марка Бернеса и других легенд советской эстрады. По его мнению, слушатели тепло воспринимают этот материал.

«Архитектура советской музыки — великая. Я верю в неё и уверен, что эти песни вновь будут звучать повсюду — не только в России, но и за рубежом», — заявил Меньщиков.

Он добавил, что не собирается становиться «вторым SHAMAN», однако не исключает сотрудничества с исполнителем известных хитов «Я русский» и «Встанем!».

«Подвинуть SHAMAN? Нет, мы в разных весовых категориях. Но дуэт возможен — это могло бы раскрыть новые грани как его таланта, так и моего», — отметил артист.

Кроме SHAMAN, Меньщиков выразил желание записать совместные композиции с Бастой (Василием Вакуленко), Трофимом (Сергеем Трофимовым), Григорием Лепсом и Ларисой Долиной.