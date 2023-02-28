Звезда «Дома-2» пожаловалась на серьезную проблему после смерти бабушки

Смерть любимой бабушки Юлии Ефременковой, звезды «Дома-2», пришла внезапно и оставила ее в трудном положении. Она призналась, что после этого стала испытывать головную боль и эмоциональное расстройство. Об этом сообщает 5-tv.ru

Девушка не может никому доверять своих детей, так как до смерти бабушки они оставляли их ей, когда уезжали надолго. В данный момент они с бойфрендом Мондезиром Свет-Амуром справляются с детьми сами и выходят из дома по очереди.

Однако в будущем могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, когда им обоим нужно будет отлучиться.