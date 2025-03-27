Звезда 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева найдена мёртвой

Стало известно о внезапной смерти Юлии Корнеевой, участницы 10-го сезона «Битвы экстрасенсов». Тело 47-летней женщины без признаков жизни в кресле обнаружил её гражданский муж, пишет «Комсомольская правда».

Юлия запомнилась зрителям нестандартным поведением и сильным голосом. Во время испытаний она буквально выкрикивала: «Господи, помилуй, помогите, высшие силы!»

В ближайшее время будет проведено вскрытие. По словам знакомых, Корнеева не жаловалась на здоровье, но, по слухам, злоупотребляла алкоголем.

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«У неё были проблемы со спиртным. Она постоянно курила, а при этом страдала диабетом и имела серьёзный лишний вес — около 200 кг. При таком сочетании вредных привычек и заболеваний могло произойти всё, что угодно», — рассказали KP.RU знакомые Юлии.

В то же время коллеги отмечают, что она пыталась бороться с зависимостями.

«Я знаю, что она уже полтора года не пила алкоголь. Но у неё были очень плохие отношения с соседями. И, что странно, в её подъезде начали происходить смерти — за год скончались уже 5–6 человек, с разницей в две недели. Что это? Просто совпадение или проклятие дома?» — ранее рассказывал участник «Битвы экстрасенсов» и «Выживалити» Никита Турчин.