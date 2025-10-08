Среда, 8 октября, 2025
Зумеры разлюбили секс: психолог раскрыла неожиданные причины

Клинический психолог Елизавета Куликова, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета, прокомментировала появившуюся в сети аналитику о сексуальной жизни зумеров.

В интернете все чаще обсуждают, что зумеры стали меньше заниматься сексом. Им также перестали быть интересны постельные сцены в кино. Что произошло с поколением и чем они сублимируют сексуальное влечение?

Кажется странным, но темы сексуальности, секса и отношений перестали быть самыми интересными для молодежи. Сложно представить и осознать, что в современных реалиях появляются прямо противоположные течения. Например, стиль «жизнь соло» или обесценивание близких отношений в виде friendship with benefits.

Современная сексуальная революция состоит в том, что для поколения зумеров нет ничего дискомфортного в отсутствии романтических и сексуальных отношений. Этому может быть несколько объяснений.

Первое — смещение отношения к одиночеству. Какое-то время назад холостяк или особенно холостячка вызывали много вопросов. Жизнь без второй половинки была осудительна. Сейчас это осознанный выбор с полной свободой и сохранением ресурса. Если встречается одинокая и успешная женщина — это признак силы, а значит уважения окружающих.

Второе — жизнь для себя имеет много преимуществ. Отсутствие обязательств, ответственности и заботы о ком-либо. При этом единоличный бюджет, время и реализация собственных потребностей и желаний.

Третье — психологический аспект, который касается с одной стороны инфантилизма, с другой — высокого уровня тревоги и снижения устойчивости к стресс-факторам. При наличии тревожности и низкой стрессоустойчивости в целом исчезает желание к сексуальному контакту (своего рода фригидность). Построение и удержание отношений — очень трудоемкий и стрессовый процесс. Можно руководствоваться идеей «зачем добавлять себе лишний геморрой».

Зумеры нашли компенсацию отношениям в самореализации в карьере или прокачке личных навыков, заботе о себе и ЗОЖ-сферах. Беговые марафоны, non-alcoholic вечеринки и так далее.

Каждое поколение имеет свои особенности. Их появление обуславливают обстоятельства внешней среды — от климатических до финансовых и устройства государственности, уровня доступности, включая информационную. Поэтому и наблюдается поведенческая разница между поколениями.

Получается, что зумеры не столько отказываются от секса, сколько переосмысляют его роль в жизни. Они не видят необходимости гнаться за романтическими отношениями, если те приносят больше стресса, чем удовольствия.

Тревожность молодого поколения — отдельная тема. Постоянный информационный шум, нестабильность в мире, экономические кризисы. Все это формирует защитную реакцию: лучше не вступать в сложные отношения, чем потом разбираться с последствиями.

Интересно, что отказ от секса и романтики не означает отказа от социальной жизни. Зумеры активно общаются, дружат, строят карьеру, путешествуют. Просто приоритеты сместились. Вместо поиска партнера — инвестиции в себя.

