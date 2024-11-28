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Зумерам не хватает общения с партнерами по поводу сексуальных границ

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Валерия Мединская
Изображение от Freepik

Каждый пятый человек в возрасте от 18 до 23 лет заявил об отсутствии сексуальной жизни. Об этом сообщает «Газета.Ru». 

Исследование компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ выявило тревожные тенденции, указывающие на связь между сексуальным здоровьем и демографической ситуацией в России. 76% респондентов заявили об удовлетворенности своими сексуальными отношениями, более 70% отметили проблемы с репродуктивнымздоровьем. Среди тех, кто недоволен интимной жизнью, 40% указали на проблемы с репродуктивной системой, 36% — на плохое материальное положение и развод, а 26% — на отсутствие детей.

Для зумеров в возрасте от 18 до 23 лет стала актуальной проблема недопонимания и недостатка коммуникации между партнерами по поводу сексуальных границ (30% опрошенных).

«Молодежь, тех, кому сейчас 18–23 года, называют «тревожным поколением» — треть из них страдает тревожными расстройствами. Многие молодые люди пребывают в постоянном стрессе. А такое состояние, как известно, не только не способствует поиску партнеров, но еще и снижает сексуальное влечение», — отмечает Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ.

Исследование косвенно подтверждает тревожные тенденции в демографии России. Число рождений снижается последние десять лет, показав спад на 35% с 2014 года. Это, наряду с другими факторами, может быть связано с проблемами в репродуктивном и сексуальном здоровье населения.

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