Зубр, рысь и медведь голосуют за комфортное благоустройство

Если бы зубр, рысь и медведь голосовали за благоустройство, то что бы они выбрали? Тень, чистота, тёплый угол и удобная лежанка — вот что важно для обитателей лесов. Но решать, какими станут наши парки, дворы и улицы, можем только мы — жители города.

Сделать пространства вокруг комфортнее проще, чем кажется. Достаточно одного клика на сайте za.gorodsreda.ru. Уже более 200 общественных территорий в регионе преобразились благодаря вашему выбору.

Голосование продлится до 12 июня. Успейте повлиять на будущее своего города.