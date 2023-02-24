Зрители возмутились появлению Семёна Слепакова на российском ТВ

Зрители возмущаются появлением программы с участием Семёна Слепакова на телеканале ТНТ 4, пишет «Московский комсомолец».
Слепаков после начала спецоперации на Украине сбежал в Израиль и оттуда продолжает критиковать российскую армию. Люди возмущены, что телеканал показал запись программы с его участием.
Пользователь сети также возмущён тем, что песню Вики Цыгановой о бойцах ЧВК «Вагнер» в телеэфире не услышать.
Своё возмущение появлением Слепакова высказал журналистам продюсер Иосиф Пригожин.
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