Зрители возмутились появлению Семёна Слепакова на российском ТВ

Зрители возмущаются появлением программы с участием Семёна Слепакова на телеканале ТНТ 4, пишет «Московский комсомолец».

Слепаков после начала спецоперации на Украине сбежал в Израиль и оттуда продолжает критиковать российскую армию. Люди возмущены, что телеканал показал запись программы с его участием.

— Предателей крутят по телеканалу в прайм-тайм. А патриотические песни каналы не берут, — цитирует издание один из комментариев.

Пользователь сети также возмущён тем, что песню Вики Цыгановой о бойцах ЧВК «Вагнер» в телеэфире не услышать.

Своё возмущение появлением Слепакова высказал журналистам продюсер Иосиф Пригожин.

— Получается, что мы одной рукой что-то запрещаем, а другой — поддерживаем. Я этого не понимаю, — заявил он.