Четверг, 5 сентября, 2024

Зоологи объяснили, для чего из Тайланда пытались переправить агрессивных муравьев

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от vecstock на Freepik

Российские таможенники задержали посылки с тысячами живых муравьев, которые прибыли из Таиланда под видом детских игрушек и печенья, пишет «Московский комсомолец».

Необычные коробки с насекомыми вызвали подозрение у сотрудников службы, принято решение вернуть груз обратно в страну отправления.

Внутри коробок находилось 171 пробирка с разными видами муравьев, среди которых были муравьи-капканчики, муравьи-фуражиры и тропические древоточцы.

Зоологи, изучившие ситуацию, предположили, что насекомые могли быть частью какого-то научного эксперимента. Однако энтомолог Виктор Ганушкин считает, что, если бы речь шла о научных исследованиях, муравьев не везли бы нелегально.

Скорее всего, эти экзотические насекомые предназначались для продажи любителям муравьиных ферм. В последнее время такие фермы стали популярными среди энтузиастов, которых привлекает необычное поведение этих муравьев. Киперы, как называют таких коллекционеров, с удовольствием наблюдают за тем, как капканчики, фуражиры и древоточцы охотятся и ведут себя в искусственно созданных колониях, проявляя как осторожность, так и агрессию.

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