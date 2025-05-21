Зоны для барбекю и выездной регистрации браков появятся в парке «100 берёзок»

Рустам Халиков в ходе рабочей поездки в Сасовский муниципальный округ проверил ход благоустройства общественных пространств в окружном центре. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

В парке «100 берёзок», расположенном рядом с Авиагородком, подрядная организация ведет подготовку основания пешеходных дорожек, устанавливает бордюры. В парке будут обустроены зона барбекю, спортивная зона, зона для выездной регистрации браков. Здесь появятся смотровая площадка, малые архитектурные формы, будет оборудован спуск к реке Цна.

На противоположном берегу реки ведутся масштабные работы по обустройству пляжа и зоны отдыха. В прошлом году более 4 тысяч жителей Сасова выбрали эту территорию в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова рассказала, что жители активно участвуют во Всероссийском голосовании и в этом году. Более 3,3 тысяч человек уже сделали свой выбор. Пока лидером голосования является пешеходное пространство микрорайона «Северный».

«Новые общественные пространства делают привлекательными наши города. Важно провести работы с максимальным качеством, чтобы благоустроенные территории могли служить нескольким поколениям жителей», — подчеркнул Рустам Халиков.