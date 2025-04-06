«Золотую свадьбу» отпраздновали супруги Павловы в Рязани

Алексей и Ольга Павловы из Рязани отпраздновали «золотую свадьбу». Об этом сообщает группа «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

Познакомились Алексей и Ольга в 1973 году в ДК профсоюзов. Он закончил театральное училище, по распределению попал в рязанский ТЮЗ. Ольга была студенткой Рязанского музыкального училища. 5 марта 1975 года они сыграли свадьбу. Потом судьба делает резкий разворот в профессиональной карьере Алексея, и он становится инженером радиоэлектронной аппаратуры. Наверное, на это нужны воля, смелость, твёрдый характер и, конечно, поддержка супруги.

Инженер из Алексея получился высококлассный! В 80-е его направили работать на оборонное предприятие в ГДР, Ольга отправилась за мужем. Потом была сложная многолетняя работа на предприятии Крайнего Севера. Алексей работал вахтовым методом, Ольга трудилась в Рязани в музыкальной школе, ждала мужа и воспитывала двух сыновей.

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Дети — особая гордость родителей. Выросли, успешно работают стоматологом и инженером, создали свои семьи. У супругов Павловых три внучки и внук!

Трудовой стаж Алексея — 54 года. Стаж Ольги — 45 лет. Она и сейчас учит детей в музыкальной школе № 6.