Золотую свадьбу отпраздновали супруги Болотниковы в Рязани

В Рязани золотую свадьбу отпраздновали Виктор и Раиса Болотниковы. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

На календаре 1974 год, а за окном раскинулись бескрайние поля поселка Мурмино. В маленьком поселении, где все друг о друге точно хотя бы разочек слышали, Рая и Витя не могли не познакомиться. Однажды в школьном коридоре их дорожки пересекаются. Сначала как приятели, а позже как друзья, они медленно сближаются. Но Витя уезжает учиться на инженера в техникум электронных приборов в Рязань, а Рая еще учится в школе. Несмотря на расстояние, молодые люди все равно решают строить отношения, а спустя год становятся молодой семьей.

Виктор устраивается на завод «Красное знамя», а Раиса получает образование в медицинском училище и начинает трудиться в Окружной клинической больнице.

Супруги воспитали двух дочерей, которые уже выросли и получили высшее образование. Сегодня старшая дочь уверенно покоряет карьерные вершины в столице, а младшая имеет свое предприятие. В семье уже есть три внучки и один внук!

Вместе Болотниковы очень любят путешествовать и за 50 лет посетили немало стран. Теперь Виктор и Раиса живут свою лучшую спокойную жизнь. Их дача окружена садом благоухающих соцветий и ароматных овощей. Их семейная традиция – собираться на праздники вместе и устраивать общие концерты!