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Золотую свадьбу отметили супруги из Сасова, которых в молодости объединил мебельный комбинат

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Валерия Мединская

В Сасове в торжественной обстановке отметили 50-летие со дня совместной супружеской жизни Александр Васильевич и Валентина Алексеевна Манушкины.

Валентина Алексеевна родилась и училась в Сасове. Окончила технологический техникум. По направлению поехала работать на Ульяновский мебельный комбинат. А Александр Васильевич родился в деревне Манушкин Остров Архангельской области. После окончания лесотехнического техникума был также направлен на работу на ульяновский комбинат. Супруги приехали на производство с разницей в два дня. Так и познакомились, а через год поженились.

В Ульяновске семья жила до 2000 года. Потом Манушкины переехали в родной город Валентины Алексеевны. Общий трудовой стаж супругов – 80 лет. Жена отработала 32 года, муж – 48 лет.

В семье Манушкиных выросла дочь Анжелика. А сейчас у них есть ещё и внук Дмитрий – особая гордость и опора. С золотой свадьбой семью от имени главы Сасовского округа Евгении Рубцовой поздравила её заместитель Людмила Амелина.

Золотую свадьбу отметили супруги из Сасова, которых в молодости объединил мебельный комбинат
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