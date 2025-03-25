«Золотую» свадьбу отметили Александр и Наталья Мелеховы из Рязани

Александр и Наталья Мелеховы в Рязани отметили «золотую» свадьбу. История их любви похожа на фильм, ее рассказывает «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

В мае 1974 года на вокзале статный старшина, только демобилизованный со срочной службы, видит ее — стройную светловолосую девушку. Мужчина не робкого десятка, но, пока собирался шагнуть навстречу, девушка убежала. «Не понравился», — решил он.

Александр устроился на завод «САМ» слесарем-инструментальщиком. Время идёт: работа, будни, и вдруг соседи приглашают его на свадьбу, а там — она! Александр теперь уже не растерялся и пригласил Наталью на медленный танец. Так и закружили вместе по жизни. Вскоре состоялось знакомство с родителями. Вечером Александр им заявил: «Женюсь». Александр занял денег, и вместе с Натальей пошли подавать заявление на 14 марта 1975 года.

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Александра Мелехова весь город знает — почти 30 лет после «САМа» он проработал педагогом в 11-й школе. Отличник просвещения, орденоносец, гордость рязанской педагогики!

Поздравляем Александра и Наталью с «золотой» свадьбой!